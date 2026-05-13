Ev ve arsa alacaklar dikkat: Sahte ilanlar sosyal medyaya taşındı, paranız bir anda yok olabilir

Sektör temsilcileri ise doğrulanmamış ilanlar üzerinden yapılan pazarlıklarda vatandaşların kapora dolandırıcılığı, sahte ilan ve kayıt dışı satış riskiyle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çekiyor.

Örneğin ilanda 10 milyon lira olarak yer alan bir taşınmazın tapuda çok daha düşük bedelle gösterilmesine yönelik işlemlerin daha sıkı denetlenmeye başlaması, bazı satış süreçlerinin sosyal medya grupları ve kapalı mesajlaşma ağlarına taşınmasına neden oldu.

WhatsApp grupları, Telegram kanalları ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımların bir kısmı gerçek ilanlardan oluşurken, bir kısmının ise dolandırıcılık amacı taşıdığı belirtiliyor. Bu yöntemle ev ve arsa almak isteyen vatandaşların parası çalınabiliyor.