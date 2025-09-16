YKS ek tercihler başladı mı, son durum ne? 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak?

YKS 2025 ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. İlk tercih döneminde üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme umut oldu. Adaylar YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. YKS ikinci tercih döneminde, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile boş kalan kontenjanlar adayların erişimine açılacak. Peki 2025 YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak, son durum ne?