Viral Galeri Viral Liste YKS ek tercihler başladı mı, son durum ne? 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak?

YKS 2025 ek tercih kılavuzu için geri sayım başladı. İlk tercih döneminde üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ek yerleştirme umut oldu. Adaylar YKS ek tercihlerin ne zaman başlayacağını merak ediyor. YKS ikinci tercih döneminde, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile boş kalan kontenjanlar adayların erişimine açılacak. Peki 2025 YKS ikinci tercihler ne zaman yapılacak, son durum ne?

İlk yerleştirmede üniversiteye giremeyen adayların gözü kulağı YKS ek tercihlerde. Peki 2025 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? İşte merak edilen detaylar…

Boş Kontenjanlar İçin İkinci Şans

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinde ilk yerleştirmelerin tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin ek tercih takvimine çevrildi. İlk tercih döneminde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek yerleştirme sürecinde yeniden şansını deneyecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, ek yerleştirme sürecinin önemine dikkat çekti. Özvar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Ek yerleştirme sürecinde, sayıca sınırlı da olsa boş kalan kontenjanlar için yeniden tercih yapma şansları olacaktır. Bu sürecin dikkatle takip edilmesini özellikle öneriyorum."

YKS Ek Tercihler Ne Zaman Başlayacak?

YKS ek tercih tarihleri için geri sayım sürüyor. Üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında yapılırken, mazeretli kayıt hakkı 8-12 Eylül arasında tanındı. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte boş kontenjanlar kesinleşti. ÖSYM'nin ek tercih sürecini 15-19 Eylül 2025 haftasında başlatması bekleniyor.

YKS Ek Tercih Kılavuzu Açıklandı mı?

Ek tercih başvuruları, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzu ile başlayacak. Kılavuzda, boş kontenjanlar, taban puanlar ve tercih yapılabilecek programlar yer alacak. Adaylar en fazla 24 tercih yapabilecek. Henüz yayımlanmayan kılavuzun, yine Eylül ayının üçüncü haftasında ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişime açılması öngörülüyor.

