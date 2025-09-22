YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI | 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? ÖSYM duyurdu

ÖSYM tarafından yapılan resmi duyuruda şu ifadeler yer aldı:

"Adaylar, 2025-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 25-30 Eylül 2025 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 25 Eylül 2025 tarihinde saat 14.00'te başlayacak ve 30 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir."

YKS EK TERCİH İŞLEMLERİ İÇİN TIKLAYIN