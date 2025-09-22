YKS EK TERCİH BAŞVURU EKRANI | 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? ÖSYM duyurdu
Üniversite yerleştirmelerinde şansını ikinci kez denemek isteyen adaylar için beklenen haber geldi. ÖSYM duyurdu, YKS 2025 ek tercih süreci resmen başlıyor. YÖK verilerine göre 521 bin 24 kontenjanın yüzde 99'u dolarken, vakıf üniversitelerinde doluluk oranı yüzde 75,8 olarak açıklandı. Peki 2025 ÖSYM YKS 2. tercihi kimler nereden yapacak? İşte ek yerleştirme kılavuzu ve başvuru ekranı...
