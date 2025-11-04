Yeni yağış dalgası geliyor: Kasım fırtınası başladı! Bu illerde şemsiye zorunlu olacak! MGM’den gün gün hava raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, kasım ayının ilk haftasında etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Kuzeybatıdan gelen serin ve yağışlı sistem, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde kendini gösterecek. İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sis etkili olurken, Tekirdağ'da da görüş mesafesini düşüren yoğun sis dikkat çekti.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 07:05
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 08:09