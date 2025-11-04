Viral Galeri Viral Liste Yeni yağış dalgası geliyor: Kasım fırtınası başladı! Bu illerde şemsiye zorunlu olacak! MGM’den gün gün hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, kasım ayının ilk haftasında etkili olacak yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Kuzeybatıdan gelen serin ve yağışlı sistem, hafta boyunca yurdun büyük bölümünde kendini gösterecek. İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sis etkili olurken, Tekirdağ'da da görüş mesafesini düşüren yoğun sis dikkat çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kasım ayının ilk haftasında Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Trakya kesimi, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Tokat ve İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL VE TEKİRDAĞ'DA SABAH SİSİ ETKİLİ OLDU

Kasım sabahına sisle uyanan Marmara Bölgesi'nde görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. İstanbul'un birçok noktasında etkili olan sis, özellikle sabah saatlerinde trafikte ilerlemeyi zorlaştırdı.

Tekirdağ'da da kent merkezini kaplayan yoğun sis, kara ve deniz ulaşımında dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞÜYOR

Yağış alan bölgelerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, Marmara'da ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

SALI GÜNÜ YAĞIŞLAR BAŞLIYOR

4 Kasım Salı günü itibarıyla yağışlı hava Marmara ve Batı Karadeniz'de etkili olmaya başlayacak. MGM'nin değerlendirmelerine göre, Trakya'dan gelen sistemle birlikte Edirne, Kırklareli, İstanbul (batı kesimleri) ve Zonguldak çevrelerinde gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Ege ve İç Anadolu'da parçalı bulutlu, Güneydoğu'da ise güneşli bir hava öne çıkıyor.

