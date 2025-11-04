Yeni yağış dalgası geliyor: Kasım fırtınası başladı! Bu illerde şemsiye zorunlu olacak! MGM’den gün gün hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kasım ayının ilk haftasında Türkiye genelinde hava koşulları değişiyor. Ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, Trakya kesimi, İstanbul'un batısı, Çanakkale, Tokat ve İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.