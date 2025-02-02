Yarın okullar tatil mi? 15 tatil uzatıldı mı, son durum ne? 2024-2025 MEB eğitim öğretim takvimi

Sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmadığı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, ilk dönem sona erdi ve öğrenciler dinlenme fırsatı buldu. Ancak tatilin uzatılmasıyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Okullar, planlanan takvime göre ikinci döneme başlayacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi