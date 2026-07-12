Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor

Bir kişinin doğruyu mu söylediğini anlamak için sorgu sırasında yalnızca sorular yeterli olmayabilir. İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, görüşme sırasında verilen ek bir görevin, yalan söyleyen kişilerin bilişsel yükünü artırarak ifadelerindeki tutarsızlıkların daha kolay fark edilmesini sağlayabileceğini ortaya koydu.

YALAN SÖYLEMEK DAHA FAZLA ZİHİNSEL ÇABA GEREKTİRİYOR

Araştırmacılar, uzun süredir yalan söylemenin doğruyu söylemeye kıyasla daha fazla bilişsel çaba gerektirdiğini biliyor. Çünkü yalan söyleyen kişi hem gerçeği bastırmak hem de inandırıcı bir hikaye oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durum beynin daha yoğun çalışmasına neden oluyor.

Bilim insanları da bu noktadan hareketle, sorgu sırasında kişiye aynı anda yerine getirmesi gereken ikinci bir görev verildiğinde yalan söyleyenlerin hikayelerini sürdürmekte daha fazla zorlandığını değerlendirdi.