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Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yalan söylemek beyni doğruyu söylemeye göre daha fazla zorlayabiliyor. İngiltere'de yapılan araştırma, sorgu sırasında kişiye ikinci bir görev verilmesinin aldatıcı ifadeleri daha görünür hale getirebildiğini ortaya koydu. Uzmanlar ise yöntemin dikkatli uygulanması gerektiğini vurguluyor.

Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 1

Bir kişinin doğruyu mu söylediğini anlamak için sorgu sırasında yalnızca sorular yeterli olmayabilir. İngiltere'de yürütülen yeni bir araştırma, görüşme sırasında verilen ek bir görevin, yalan söyleyen kişilerin bilişsel yükünü artırarak ifadelerindeki tutarsızlıkların daha kolay fark edilmesini sağlayabileceğini ortaya koydu.

Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 2

YALAN SÖYLEMEK DAHA FAZLA ZİHİNSEL ÇABA GEREKTİRİYOR

Araştırmacılar, uzun süredir yalan söylemenin doğruyu söylemeye kıyasla daha fazla bilişsel çaba gerektirdiğini biliyor. Çünkü yalan söyleyen kişi hem gerçeği bastırmak hem de inandırıcı bir hikaye oluşturmak zorunda kalıyor. Bu durum beynin daha yoğun çalışmasına neden oluyor.

Bilim insanları da bu noktadan hareketle, sorgu sırasında kişiye aynı anda yerine getirmesi gereken ikinci bir görev verildiğinde yalan söyleyenlerin hikayelerini sürdürmekte daha fazla zorlandığını değerlendirdi.

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Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 3

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Çalışma, İngiltere'deki Portsmouth Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden Prof. Aldert Vrij ve ekibi tarafından yürütüldü. Bulgular, bu yıl Uluslararası Psikoloji ve Davranış Analizi Dergisi'nde yayımlandı. Deneye toplam 164 kişi katıldı. Katılımcılara önce COVID pasaportları, göçmenlik, Brexit ve Boris Johnson gibi kamuoyunda tartışılan konular hakkındaki gerçek görüşleri soruldu.

Daha sonra katılımcılar rastgele iki gruba ayrıldı:

Grup Görev
Doğru söyleyenler Tartışmalı konular hakkındaki gerçek görüşlerini anlattı.
Yalan söyleyenler Gerçek düşüncelerinin tam tersini savunarak yanlış bilgi verdi.

Katılımcılara, araştırmacıları söylediklerine ikna etmeleri halinde para ödülü kazanabilecekleri de bildirildi.

Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 4

İKİNCİ GÖREV DİKKATLERİ BÖLDÜ

Deneyde katılımcıların üçte ikisinden görüşme sırasında bir otomobil plakasını akılda tutmaları istendi. Bu grubun yarısına ise bu görevin özellikle önemli olduğu söylendi.

Araştırmacılar, ikinci görevin önemsendiği durumlarda yalan söyleyenlerin ifadelerinin daha az açık, daha az tutarlı ve daha az inandırıcı bulunduğunu belirledi. Buna karşılık doğruyu söyleyenlerin anlatımlarında belirgin bir olumsuzluk görülmedi.

Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 5

GÜNLÜK HAYATTAN BİR ÖRNEK

Araştırmacıların kullandığı yöntemin nasıl çalıştığını basit bir örnekle anlamak mümkün. Örneğin bir kişiye, "Dün akşam neredeydin?" sorusu yöneltilirken aynı anda kendisinden sekiz haneli bir araç plakasını aklında tutması istenebilir.

Gerçeği anlatan bir kişi yaşadığı olayı hafızasından aktaracağı için iki işi aynı anda yürütmekte genellikle daha az zorlanır. Ancak yalan söyleyen biri hem yeni bir hikâye kurgulamak hem de plaka numarasını unutmamaya çalışmak zorunda kalır. Bu ek zihinsel yük nedeniyle anlatımında duraksamalar, ayrıntı eksiklikleri veya çelişkiler daha belirgin hale gelebilir.

Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 6

DOĞRU PLANLANIRSA İŞE YARAYABİLİR

Araştırmanın yazarı Prof. Aldert Vrij, son 15 yılda yürüttükleri çalışmaların yalan söyleyen kişilerin bilişsel yükünü artırmanın, yalanın ortaya çıkarılmasını kolaylaştırabildiğini gösterdiğini söyledi.

Vrij'e göre kişiye ne söyleyeceğini önceden planlamak için yeterli zaman verildiğinde doğru ve yalan ifadeler benzer derecede inandırıcı olabiliyor. Ancak düşünme süresi kısıtlandığında ve buna ek olarak ikinci bir görev verildiğinde, yalan söyleyenler daha fazla zorlanıyor.

Yalanı ortaya çıkarmanın yeni yolu! Tek bir ek görev gerçeği gösterebiliyor 7

HER EK GÖREV AYNI SONUCU VERMİYOR

Araştırmacılar, yöntemin her durumda otomatik olarak işe yaramayacağına da dikkat çekiyor. İkinci görevin etkili olabilmesi için kişinin bu görevi görmezden gelememesi gerekiyor. Bu kapsamda örnek olarak şu uygulamalar öne çıkıyor:

  • Bir nesneyi elinde tutmasını istemek.
  • Havada belirli bir nesneyi sabit şekilde taşımak.
  • Araç simülatörü gibi sürekli dikkat gerektiren bir görevi aynı anda yerine getirmek.
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