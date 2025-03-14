Uzman isim A Haber’de tarih verdi! 110 yıldır böyle sıcaklık görülmedi

"Yaklaşık 2-3 gün boyunca da kar yağışları özellikle 19'u ve 20'sine dikkat çekmek istiyorum. Kar yağışı konusunda daha çok Batı Karadeniz'de yine Marmara'nın doğusunda,İç Anadolu'da tabii ki sistem biraz doğuya doğru kayarken de Doğu Anadolu hatta Akdeniz'de yüksek kesimlerde Ege'nin iç kesimlerde kar yağışlarını önümüzdeki hafta göreceğiz bu kuzeyden gelecek sistemle birlikte.

İstanbul'da da birazcık belki havada zaman zaman görülecek gibi gözüküyor şu anda. Tarihte kar yağışı zeminde çok tutacak gibi bir kar yağışı yok ama beraberinde yağmurlu, bol bir hafta olacak. Önümüzdeki hafta yani pazartesinden itibaren Trakya'dan başlayarak yağışlar yağmur şeklinde inceklikte daha sonra kar şeklinde dönüyor olacak. Ardından biraz daha uzun vadelisini konuşursak da yaklaşık bir önümüzdeki hafta 4-5 günlük bu soğuk havanın ardından tekrar sıcaklıklar mevsim normalleri ve biraz üzerine çıkmaya başlayacak gözüküyor."