Tüketici ne alıyor, neden vazgeçiyor? Mart verisi tüketim tablosunu ortaya koydu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı mart ayı ticaret satış hacmi verileri, tüketicinin harcama eğilimindeki değişimi net biçimde ortaya koydu. Genel ticaret hacmindeki sınırlı artışa rağmen perakende tarafındaki güçlü yükseliş dikkat çekerken, özellikle teknoloji ürünleri ve internet alışverişlerinde yaşanan hareketlilik öne çıktı.

Veriler, vatandaşın temel ihtiyaç dışındaki harcamalarda daha seçici davrandığını gösterirken, otomotiv tarafındaki gerileme ise yüksek maliyetlerin tüketici davranışlarını doğrudan etkilediğini ortaya koydu.

PERAKENDE SATIŞLAR GÜÇLÜ YÜKSELDİ TÜİK verilerine göre ticaret satış hacmi mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 arttı. Ancak asıl dikkat çeken veri perakende ticaret tarafında yaşandı. Perakende satış hacmi yıllık bazda yüzde 21,2 yükseldi. Aylık artış ise yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Bu tablo, iç tüketimde hareketliliğin sürdüğünü gösterdi. Özellikle günlük ihtiyaçlar ve bireysel tüketim odaklı harcamaların güçlü kaldığı görülüyor.

EN BÜYÜK ARTIŞ TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE Alt kalemler incelendiğinde en güçlü yükselişin bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtlarında yaşandığı görüldü. Bu grupta yıllık artış yüzde 49,2'ye ulaştı. Uzaktan çalışma düzeninin sürmesi, dijital cihaz ihtiyacının artması ve eğitim harcamalarının etkisiyle teknoloji ürünlerine yönelik talebin hız kesmediği değerlendiriliyor. Mart ayında öne çıkan yıllık değişimler şöyle oldu: Sektör Yıllık Değişim Bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları %49,2 Gıda dışı ürünler %28,8 Perakende ticaret %21,2 İnternet ve posta üzerinden satış %20,7 Tıbbi ürünler ve kozmetik %14,3 Tekstil, giyim ve ayakkabı %13,7 Gıda, içecek ve tütün %7,3 Veriler, tüketicinin özellikle dijital ürünler, kişisel bakım ve online alışveriş tarafında harcamalarını artırdığını gösterdi.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR Mart verilerinde dikkat çeken bir diğer başlık ise e-ticaret oldu. Posta veya internet üzerinden yapılan satışlarda yıllık artış yüzde 20,7 seviyesine ulaştı. Online alışverişin özellikle fiyat karşılaştırma kolaylığı, kampanyalar ve hızlı teslimat avantajı nedeniyle büyümesini sürdürdüğü değerlendiriliyor.

HANGİ SEKTÖRLERDE DÜŞÜŞ YAŞANDI? Mart ayı verileri, bazı harcama kalemlerinde tüketicinin frene bastığını da ortaya koydu. Özellikle yüksek maliyetli ve finansman ihtiyacı gerektiren sektörlerde gerileme dikkat çekti. Yıllık bazda düşüş yaşayan alanlar şöyle oldu: Sektör Yıllık Değişim Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarımı %-10,3 Toptan ticaret satış hacmi %-3,5 Aylık bazda gerileyen sektörler ise şöyle sıralandı: Sektör Aylık Değişim Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan-perakende ticareti ile onarımı %-2,9 Elektrikli eşya ve mobilya %-0,2