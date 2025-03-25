Viral Galeri Viral Liste Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir gecesi ibadetlerle anılacak. Bu gecelerde yapılan ibadetler ve hayır işleri, kişinin kalbini yumuşatır, ruhunu besler. Kandil gecelerinde ve Kadir Gecesi'nde Tesbih namazının kılınması tavsiye edilir. Peki Tesbih Namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım Tesbih namazı kılınışı...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:40 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:43
Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Tesbih Namazı, adını içerisinde geçen sürekli tesbihlerden alır. Müminin Allah'a olan bağlılığını dile getirmesi, günahlarına tövbe etmesi ve kalben arınması açısından büyük öneme sahiptir.

Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından verilen bilgiye göre; Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43). Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Tesbih Namazı Kaç Rekattır?


Tesbih Namazı toplamda 4 rekattan oluşur. Her rekatta belirli sayıda tesbih zikri yapılır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"

Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?


1. Rekat

Tesbih namazı kılmaya niyet edilir.

Allâhü Ekber" diyerek namaza başlanır.

Sübhâneke'den sonra 15 kere tesbih

Fatiha ve sure'den sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

İkinci rek'ate kalkılır

Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

2. Rekat

İkinci rek'atte oturulduğunda, Et-tehiyyâtü, Allâhümme salli ve Allâhümme bârik duaları okunur.

Fatiha'dan önce 15 kere tesbih

Fatiha ve sureden sonra 10 kere tesbih

Rüku tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Rükûdan doğrulunca 10 kere tesbih

Secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih

Secdeden doğrulunca 10 kere tesbih

2.secde tesbihinden sonra 10 kere tesbih okunur.

Üçüncü rekata kalkılır.

SON DAKİKA