Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler

Tesbih Namazı Kaç Rekattır?



Tesbih Namazı toplamda 4 rekattan oluşur. Her rekatta belirli sayıda tesbih zikri yapılır. Tesbih namazında her bir rek'atte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur. Bu namazı kılabilmek için aşağıdaki tesbihi ezbere bilmek gerekir.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-aziym"