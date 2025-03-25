Tesbih namazı kaç rekat, nasıl kılınır? Tesbih namazı kılarken bilinmesi gerekenler
Ramazan ayının en özel gecelerinden biri olan Kadir gecesi ibadetlerle anılacak. Bu gecelerde yapılan ibadetler ve hayır işleri, kişinin kalbini yumuşatır, ruhunu besler. Kandil gecelerinde ve Kadir Gecesi'nde Tesbih namazının kılınması tavsiye edilir. Peki Tesbih Namazı kaç rekat, nasıl kılınır? İşte adım adım Tesbih namazı kılınışı...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:43