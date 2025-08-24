Tarım Kredi'de son fırsat yarın! İşte A'dan Z'ye yüzde 30 indirimli katalog: Tavuk bonfile çeşitleri 187 TL, Karadeniz çay 169,90 TL...
Tarım Kredi Market, yeni hafta indirim kataloğunu açıkladı. 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak eşyalarından içeceklere kadar birçok ürün raflarda indirimli fiyatlarla yerini aldı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında peynir çeşitleri, tavuk bonfile, kağıt havlu, çay, toz deterjan ve bulaşık deterjanları dikkat çekiyor. Ağustos ayına özel aktüel ürün listesi meraklılarını bekliyor.
Giriş Tarihi: 24.08.2025 13:04