Tarım Kredi Market, yeni hafta indirim kataloğunu açıkladı. 25 Ağustos'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, mutfak eşyalarından içeceklere kadar birçok ürün raflarda indirimli fiyatlarla yerini aldı. Bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında peynir çeşitleri, tavuk bonfile, kağıt havlu, çay, toz deterjan ve bulaşık deterjanları dikkat çekiyor. Ağustos ayına özel aktüel ürün listesi meraklılarını bekliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.08.2025 13:04
Tarım Kredi KOOP Çiftçi Market, Ağustos ayı kampanyalarını sürdürerek yeni indirimli ürünler listesini açıkladı. 19-25 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak fırsatlar kapsamında market raflarında birçok ürün avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor. Haftanın güncel indirim listesi alışveriş severlerin ilgisine sunuldu.

PAKMAYA ÜRÜNLERİNDE %30 İNDİRİM

(Görselde Pakmaya markasına ait çeşitli ürünler bulunmaktadır: Hamur Kabartma Tozu, Şekerli Vanilin, Kuru Maya, Krem Şanti, Puding, Mısır Nişastası, Buğday Nişastası, Meyveli Sos, Damla Çikolata vb.)

SİYAH ÇAY KARADENİZ
Marka: Tarım Kredi
1000 G
Fiyat: 169,90 TL

ÜLKER ÇOKOPRENS
300 G
Fiyat: 39,90 TL

ÜLKER KREMALI RONDO ÇİLEKLİ BİSKÜVİ
8x16G
Fiyat: 59,90 TL

ETİ CANGA
50 G
Fiyat: 15,90 TL

ETİ BROWNI INTENSE KAKAOLU
50 G
Fiyat: 15,90 TL

OBSESSO KAHVE ÇEŞİTLERİ
MOCHA, LATTE, CARAMEL MACCHIATO, 250 ML
Fiyat: 34,90 TL

ETİ KARAM GURME
50 G
Fiyat: 18,90 TL

Tarım Kredi’de son fırsat yarın! İşte A’dan Z’ye yüzde 30 indirimli katalog: Tavuk bonfile çeşitleri 187 TL, Karadeniz çay 169,90 TL...

KIZILAY MEYVELİ MADEN SUYU ÇEŞİTLERİ

LİMON C, LİMON KARPUZ-ÇİLEK MANDALİNA, 200 ML, 6'LI
Fiyat: 54,90 TL

