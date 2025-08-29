Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı MEBBİS 2025 | MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu nereden öğrenilir?

Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları 21 Nisan'da başlamış, 5 Mayıs'ta ise sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından 23 Haziran'da başlayan mülakatlar, Ağustos ayı içerisinde tamamlandı. Yapılan değerlendirmeye göre sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama ekranı…