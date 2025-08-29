Viral Galeri Viral Liste Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuç ekranı MEBBİS 2025 | MEB 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonucu nereden öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı için gerçekleştirdiği 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında sözlü mülakat sonuçları büyük merak konusu oldu. Mülakata katılan öğretmen adayları sonuçların açıklanacağı tarihi beklerken gözler MEB'in resmi internet sitesine çevrilmiş durumda. Peki 15 bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, atama süreç nasıl işleyecek? İşte merak edilen detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:48
Sözleşmeli öğretmen alımı başvuruları 21 Nisan'da başlamış, 5 Mayıs'ta ise sona ermişti. Başvuru sürecinin ardından 23 Haziran'da başlayan mülakatlar, Ağustos ayı içerisinde tamamlandı. Yapılan değerlendirmeye göre sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacak. Peki MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar nasıl öğrenilir? İşte MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

Sözlü Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025 yılında toplam 25 bin öğretmen alımı gerçekleştirecek. Bunların 15 bini sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında yapılırken, AGS sistemiyle ayrıca 10 bin öğretmen alımı daha planlanıyor. Sözlü sınav sonuçlarıyla ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının 29 Ağustos 2025 Cuma günü saat 22.00'ye kadar adayların erişimine açılması bekleniyor.

Henüz sonuç ekranı açılmadı. Sonuçlar açıklandığında sorgulama ekranı haberimize eklenecektir.

Atama Süreci Nasıl İşleyecek?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından sırada öğretmen atamaları olacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 15 bin öğretmenin atama sonuçlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurulacağını açıkladı.

Bakan Tekin konu ile ilgili yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Geçen sene yaptığımız gibi. Ocak ayında güvenlik soruşturması ve diğer işlemler tamamlanacak. Sonrasında öğretmenlerimizi görev başına başlatmayı planlıyoruz."

Sonuçlar Nasıl Sorgulanır?

MEB 15 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandığında, adaylar e-Devlet sorgulama ekranı üzerinden giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçlara itiraz süreci ise MEB takvimi doğrultusunda işlemeye devam edecek.

👉 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

