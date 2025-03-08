Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Geçtiğimiz günlerde belirli sigara markalarına yapılan 8 TL'lik artışın ardından, yeni bir zam dalgası daha geldi. 8 Mart 2025 itibarıyla bazı sigara gruplarında fiyatların yükseldiği açıklandı. Yeni fiyatların duyurulmasıyla paket başına ücretler yeniden şekillendi. Peki sigaraya gelen son zamla birlikte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Mart güncel sigara fiyatları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:43
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 13:45