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Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde belirli sigara markalarına yapılan 8 TL'lik artışın ardından, yeni bir zam dalgası daha geldi. 8 Mart 2025 itibarıyla bazı sigara gruplarında fiyatların yükseldiği açıklandı. Yeni fiyatların duyurulmasıyla paket başına ücretler yeniden şekillendi. Peki sigaraya gelen son zamla birlikte en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Mart güncel sigara fiyatları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.03.2025 13:43 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 13:45
Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada hızla yayılan haberlere göre sigara fiyatlarına 8 TL'lik bir artış yapılmıştı. Bu artışla birlikte yeni bir zam haberi daha geldi. Sigara kullanıcıları güncel fiyatlar hakkında araştırmalarına hız verdi. Peki 8 Mart 2025'te sigara fiyatları ne kadar oldu?

Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara Fiyat Listesi: Artış Gerçekleşti

Son yapılan zammın ardından bir sigara grubunun en pahalı sigarası 91 TL, en ucuzu ise 75 TL olarak belirlendi.

Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaranın Zararları: Sağlık Üzerindeki Olumsuz Etkiler

Sigara içmenin zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya çapında her üç yetişkinden biri sigara kullanıyor ve bu durum ciddi sağlık problemlerine yol açıyor. Sigara, sadece içen kişilere değil, aynı zamanda pasif içicilere de zarar veriyor. Sigaranın içerdiği zararlı maddeler başta akciğer kanseri olmak üzere birçok hastalığa neden oluyor.

Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaranın Sağlık Üzerindeki Yıkıcı Etkileri
Sigaranın vücuda olan zararları saymakla bitmez. İşte sigara içmenin vücutta yol açtığı bazı ciddi sağlık problemleri:

Akciğer ve Solunum Hastalıkları: Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere bronşit ve amfizem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur.

Kalp Krizi Riski: Sigara içmek, karbonmonoksit ve nikotin nedeniyle damarlarda kolesterol birikimine yol açar ve kalp krizi riskini artırır.

Mide ve Pankreas Kanseri: Sigara, yemek borusu, mide ve pankreas kanseri riskini arttırır. Ayrıca, mide ülseri ve kanama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Diş ve Ağız Sağlığı: Sigara içenlerde ağız kokusu, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi sorunlar sıkça görülür.

Tütünün Zararları: Sigara, içerdiği karbonmonoksit ve katran gibi maddelerle vücudun savunma sistemini zayıflatır ve enfeksiyon riskini artırır.

Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigara Kullanıcılarının Karşılaştığı Fiziksel Değişiklikler

Sigara içmek, fiziksel görünümde de bazı olumsuz etkiler yaratır. Parmaklar ve ellerde sararmalar, tırnaklarda kırılmalar sıkça karşılaşılan sorunlardır. Ayrıca sigara damar tıkanıklığına neden olarak ciddi hastalıklara yol açabilir.

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