Sigaraya zam geldi mi? 8 Mart en ucuz ve yüksek sigara fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaranın Sağlık Üzerindeki Yıkıcı Etkileri

Sigaranın vücuda olan zararları saymakla bitmez. İşte sigara içmenin vücutta yol açtığı bazı ciddi sağlık problemleri:

Akciğer ve Solunum Hastalıkları: Sigara, akciğer kanseri başta olmak üzere bronşit ve amfizem gibi solunum yolu hastalıklarına neden olur.

Kalp Krizi Riski: Sigara içmek, karbonmonoksit ve nikotin nedeniyle damarlarda kolesterol birikimine yol açar ve kalp krizi riskini artırır.

Mide ve Pankreas Kanseri: Sigara, yemek borusu, mide ve pankreas kanseri riskini arttırır. Ayrıca, mide ülseri ve kanama gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Diş ve Ağız Sağlığı: Sigara içenlerde ağız kokusu, diş eti hastalıkları ve diş kaybı gibi sorunlar sıkça görülür.

Tütünün Zararları: Sigara, içerdiği karbonmonoksit ve katran gibi maddelerle vücudun savunma sistemini zayıflatır ve enfeksiyon riskini artırır.