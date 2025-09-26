RESİMLİ CUMA MESAJLARI: En yeni, ayetli, dualı ve hadisli “HAYIRLI CUMALAR” mesajları
Cuma günü, İslam dünyasında manevi yönüyle öne çıkan en özel vakitlerden biri olarak kabul ediliyor. Her hafta milyonlarca Müslüman, sevdiklerine ayetli, dualı, hadisli ve resimli 'Hayırlı Cumalar' mesajları göndererek hem gönüllere huzur veriyor hem de birlik ve beraberlik duygusunu pekiştiriyor. İşte 10 Ekim 2025 için en yeni ve anlamlı Cuma mesajları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 13:45