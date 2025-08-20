Özel Güvenlik sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta?

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavına hazırlanıyor. Silahsız ÖGG sınavı tek oturumda yapılacak ve adayların başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekiyor. Sınav tarihleri ve saati, adaylar tarafından merakla araştırılıyor.