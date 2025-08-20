Viral Galeri Viral Liste Özel Güvenlik sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta?

Özel Güvenlik görevlisi adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının tarihlerini yakından takip ediyor. Yazılı sınavda 100 çoktan seçmeli soruya yanıt verecek olan adayların, optik formları doldururken yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanmaları gerekiyor. Peki Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:58
Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavına hazırlanıyor. Silahsız ÖGG sınavı tek oturumda yapılacak ve adayların başarılı sayılabilmesi için en az 60 puan alması gerekiyor. Sınav tarihleri ve saati, adaylar tarafından merakla araştırılıyor.

ÖGG Sınavı Tarihi ve Saati

116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı, 24 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Silahlı adaylar için uygulanacak pratik atış sınavları ise 25 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

ÖGG Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Özel Güvenlik sınav sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sitesi www.egm.gov.tr/ozelguvenlik üzerinden ilan edilecek.

ÖGG 2025 Takvimi

26 Ağustos: Sınav soru ve cevapları yayımlanacak

27-29 Ağustos: Sorulara itiraz başvuruları alınacak

5 Eylül: İtiraz sonuçları açıklanacak

