Özel Güvenlik sınavı bu hafta sonu mu, ne zaman? 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi ÖGG sınavı saat kaçta?
Özel Güvenlik görevlisi adayları, 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavının tarihlerini yakından takip ediyor. Yazılı sınavda 100 çoktan seçmeli soruya yanıt verecek olan adayların, optik formları doldururken yumuşak kurşun kalem ve silgi kullanmaları gerekiyor. Peki Özel Güvenlik 116. Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi sınavı ne zaman ve saat kaçta yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.08.2025 08:58