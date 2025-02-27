Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

Ramazan-ı Şerif ayının gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetine hazırlanıyor. Oruç süreleri, coğrafi konuma ve yerel saat farklarına bağlı olarak değişiklik gösterirken, en kısa ve en uzun oruç tutulacak iller şimdiden merak konusu oldu. 1 Mart 2025'te başlayacak Ramazan ayında, oruç süreleri illere göre değişiklik gösterecek. Türkiye'nin bazı şehirlerinde oruç süresi 13 saat civarında olurken, bazı illerde bu süre daha da uzayacak. Peki en kısa oruç nerede tutulacak? Hangi ilde oruç süresi en uzun olacak? İşte oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller…