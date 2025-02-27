Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?
Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırıyor. 2025 yılı için il il imsakiye takvimi açıklanırken, Türkiye'de en uzun ve en kısa oruç süresi belli oldu. Peki bu yıl en kısa oruç hangi ilde tutulacak? En uzun oruç süresi hangi şehirde olacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:03