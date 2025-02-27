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Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, Müslümanlar ibadetlerini yerine getirebilmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Oruç tutacak vatandaşlar sahur ve iftar vakitlerini merakla araştırıyor. 2025 yılı için il il imsakiye takvimi açıklanırken, Türkiye'de en uzun ve en kısa oruç süresi belli oldu. Peki bu yıl en kısa oruç hangi ilde tutulacak? En uzun oruç süresi hangi şehirde olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 16:03
Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

Ramazan-ı Şerif ayının gelişiyle birlikte milyonlarca Müslüman oruç ibadetine hazırlanıyor. Oruç süreleri, coğrafi konuma ve yerel saat farklarına bağlı olarak değişiklik gösterirken, en kısa ve en uzun oruç tutulacak iller şimdiden merak konusu oldu. 1 Mart 2025'te başlayacak Ramazan ayında, oruç süreleri illere göre değişiklik gösterecek. Türkiye'nin bazı şehirlerinde oruç süresi 13 saat civarında olurken, bazı illerde bu süre daha da uzayacak. Peki en kısa oruç nerede tutulacak? Hangi ilde oruç süresi en uzun olacak? İşte oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller…

Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

2025 Ramazan'ında Kaç Saat Oruç Tutulacak?

İslam alemi için büyük bir öneme sahip olan Ramazan ayı, bu yıl 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak ve 29 Mart 2025 Cumartesi günü sona erecek. Ramazan ayı boyunca oruç süresi, coğrafi konumlara göre farklılık gösterecek. Türkiye genelinde ortalama oruç süresinin 13-14 saat arasında olması bekleniyor. İstanbul'da Ramazan'ın ilk günü imsak saati 06:07, iftar saati ise 19:01 olacak. Bu durumda ilk gün oruç süresi 12 saat 54 dakika olacakken, ayın ilerleyen günlerinde bu süre artacak ve 29 Mart'ta 14 saat 13 dakikaya kadar çıkacak.

Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

En Kısa Oruç Hangi İlde Tutulacak?

2025 Ramazan ayında Türkiye'nin en kısa oruç süresi Hatay'da olacak. 1 Mart'ta Hatay'da imsak vakti 05:41'de başlayacak, iftar ise 18:37'de gerçekleşecek. Bu durumda Hatay'da oruç süresi yaklaşık 12 saat 56 dakika olacak.

Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

En Uzun Oruç Tutacak Şehir Hangisi?

Türkiye'de en uzun oruç süresi Sinop'ta tutulacak. 1 Mart 2025'te Sinop'ta imsak vakti 05:35'te başlayacak, iftar ise 18:42'de yapılacak. Böylece Sinop'ta oruç süresi yaklaşık 13 saat 7 dakika olacak.

Oruç süresi en uzun ve en kısa olan iller | Bu yıl kaç saat oruç tutulacak, en uzun oruç tutulan il hangisi?

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