CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu-soru dağılım tablolarını yayımladı. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan tablolar, sınav kapsamı ve soru dağılımlarının planlanmasında zümrelere rehber olacak şekilde Bakanlığın resmi erişim kanalları üzerinden kullanıma sunuldu.

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı 1

Milli Eğitim Bakanlığı, il, ilçe ve okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlar öncesinde önemli bir adım attı. Sınav hazırlık sürecini desteklemek amacıyla, il sınıf ve alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek dokümanlar erişime açıldı.

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı 2

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIM

9 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda, ortak yazılı sınavların planlanması ve uygulanmasında konu soru dağılım tabloları temel alınmaya devam ediyor. Bu tablolar, sınavların kapsamını ve soru dağılımını belirlemede yol gösterici bir işlev görüyor.

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı 3

ŞEFFAFLIK VE UYGULAMA BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR

Bakanlık tarafından benimsenen bu yaklaşım; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde şeffaflığı artırmayı, kapsam geçerliğini güçlendirmeyi ve konu/kazanım/öğrenme çıktısı temelli ölçmeyi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı 4

FARKLI SINIF DÜZEYLERİ VE BRANŞLARA ÖZEL ÖRNEKLER

İkinci dönem başında il sınıf ve alan zümrelerince, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda hazırlanacak konu soru dağılım tablolarının daha sistematik hale getirilmesi amacıyla; temel ve ortaöğretim düzeyinde farklı sınıf ve branşlara yönelik örnek tablolar paylaşıldı.

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı 5

SINAV DOKÜMANLARINA REFERANS NİTELİĞİ TAŞIYOR

Yayımlanan örnek tablolar, sınavlarda ölçülecek konu, kazanım ve öğrenme çıktılarının soru sayıları ile dağılımlarının dengeli biçimde planlanmasına katkı sunuyor. Bu yönüyle, il, ilçe ve okul düzeyinde yapılacak ortak sınavlar için hazırlanacak dokümanlara referans niteliği taşıyor.

Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı 6

OKULLARDA KULLANILACAK TABLOLAR ZÜMRELERCE BELİRLENECEK

Okul genelinde gerçekleştirilecek yazılı sınavlarda hangi konu soru dağılım tablosunun kullanılacağına, ilgili eğitim kurumunda görev yapan sınıf ve alan zümreleri karar verecek. Hazırlanacak tüm sınavlar, seçilen tablo doğrultusunda uygulanacak.

2. DÖNEM KONU SORU DAĞILIM TABLOLARI (2025 - 2026)

Mobil uygulamalarımızı indirin