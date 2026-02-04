Ortak yazılı sınavlarda yeni dönem: 2025-2026 konu-soru dağılım örnekleri yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlara yönelik örnek konu-soru dağılım tablolarını yayımladı. Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan tablolar, sınav kapsamı ve soru dağılımlarının planlanmasında zümrelere rehber olacak şekilde Bakanlığın resmi erişim kanalları üzerinden kullanıma sunuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı, il, ilçe ve okul genelinde uygulanacak ortak yazılı sınavlar öncesinde önemli bir adım attı. Sınav hazırlık sürecini desteklemek amacıyla, il sınıf ve alan zümrelerince hazırlanacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek dokümanlar erişime açıldı.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE YENİ YAKLAŞIM 9 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda, ortak yazılı sınavların planlanması ve uygulanmasında konu soru dağılım tabloları temel alınmaya devam ediyor. Bu tablolar, sınavların kapsamını ve soru dağılımını belirlemede yol gösterici bir işlev görüyor.

ŞEFFAFLIK VE UYGULAMA BİRLİĞİ HEDEFLENİYOR Bakanlık tarafından benimsenen bu yaklaşım; ölçme ve değerlendirme süreçlerinde şeffaflığı artırmayı, kapsam geçerliğini güçlendirmeyi ve konu/kazanım/öğrenme çıktısı temelli ölçmeyi yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Aynı zamanda ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanması hedefleniyor.

FARKLI SINIF DÜZEYLERİ VE BRANŞLARA ÖZEL ÖRNEKLER İkinci dönem başında il sınıf ve alan zümrelerince, Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşleri doğrultusunda hazırlanacak konu soru dağılım tablolarının daha sistematik hale getirilmesi amacıyla; temel ve ortaöğretim düzeyinde farklı sınıf ve branşlara yönelik örnek tablolar paylaşıldı.