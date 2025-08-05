Viral Galeri Viral Liste Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı iller arası yer değiştirme takvimi doğrultusunda öğretmenlerin il dışı atama başvuruları tamamlandı. Binlerce öğretmenin merakla beklediği süreçte artık gözler sonuçlara çevrildi. Hizmet puanı üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak atamalar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 06:42
Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025 yılı için düzenlenen iller arası yer değiştirme süreci tamamlandı. Başvurularını yapan öğretmenler, şimdi gözlerini atama sonuçlarına çevirmiş durumda. Hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak atamalarla birlikte binlerce öğretmen yeni görev yerlerine doğru yola çıkacak.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Elektronik Başvuru Süreci Tamamlandı

Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme sürecine ilişkin ön başvurular, 18-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Başvuru işlemleri, mebbis.meb.gov.tr ve personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden erişime açılan elektronik başvuru formu ile alındı. Başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih hakkı elde ederek belirlenen kurumlar arasından seçimlerini yaptı.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Atama Sonuçları 6 Ağustos'ta Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçlara aynı gün hem e-Devlet üzerinden hem de MEBBİS sistemi aracılığıyla erişilebilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos itibarıyla başlayacak.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

İptal Başvurusu İçin Kritik Tarihler

Eş durumu nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla iptal başvurusu hakkı da tanındı. Eşlerden yalnızca birinin atamasının gerçekleşmesi hâlinde, ataması yapılan öğretmen 6-8 Ağustos tarihleri arasında iptal başvurusunda bulunabilecek.

Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Atamalar Hizmet Puanı Esasına Göre Yapılacak

Atama sürecinde öğretmenlerin tercihleri kadar hizmet puanı da belirleyici olacak. Yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak gerçekleştirilecek. Puan eşitliği durumunda ise sırasıyla öğretmenlikte geçen toplam hizmet süresine, mesleğe başlama tarihine ve son aşamada bilgisayar kurasına bakılacak.

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