Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı iller arası yer değiştirme takvimi doğrultusunda öğretmenlerin il dışı atama başvuruları tamamlandı. Binlerce öğretmenin merakla beklediği süreçte artık gözler sonuçlara çevrildi. Hizmet puanı üstünlüğü ve tercih sıralamasına göre yapılacak atamalar, öğretmenlerin yeni görev yerlerini belirleyecek. Peki il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.08.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 06:42