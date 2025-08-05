Öğretmenlerin il dışı tayin sonuç ekranı MEBBİS | Öğretmenlerin il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Atama Sonuçları 6 Ağustos'ta Açıklanacak

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre, 2025 yılı il dışı atama sonuçları 6 Ağustos Çarşamba günü ilan edilecek. Sonuçlara aynı gün hem e-Devlet üzerinden hem de MEBBİS sistemi aracılığıyla erişilebilecek. Ataması gerçekleşen öğretmenler için ilişik kesme işlemleri ise 7 Ağustos itibarıyla başlayacak.