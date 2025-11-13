Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, sertifika nasıl alınır? Geleceğe Nefes 1 fidan ne kadar, kaç TL?
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, öğretmenlere anlamlı bir hediye vermek isteyen öğrenciler ve veliler gözünü yeniden fidan bağışlarına çevirdi. Son yıllarda sembolik bir jestin ötesine geçerek doğaya katkı sağlayan bu adım, 'Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidanın ücreti ne kadar?' sorularını yeniden gündeme taşıdı.
