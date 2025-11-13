Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, sertifika nasıl alınır? Geleceğe Nefes 1 fidan ne kadar, kaç TL?

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, anlamlı bir hediye arayışına giren birçok öğrenci ve veli gözünü yeniden fidan bağışlarına çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Nefes" projesi, özel günlerde de yoğun ilgi görürken, bu yıl da Öğretmenler Günü'ne özel bağış süreci merak edilmeye başladı.