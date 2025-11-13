Viral Galeri Viral Liste Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, sertifika nasıl alınır? Geleceğe Nefes 1 fidan ne kadar, kaç TL?

24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, öğretmenlere anlamlı bir hediye vermek isteyen öğrenciler ve veliler gözünü yeniden fidan bağışlarına çevirdi. Son yıllarda sembolik bir jestin ötesine geçerek doğaya katkı sağlayan bu adım, 'Öğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, 1 fidanın ücreti ne kadar?' sorularını yeniden gündeme taşıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.11.2025 10:08
24 Kasım Öğretmenler Günü yaklaşırken, anlamlı bir hediye arayışına giren birçok öğrenci ve veli gözünü yeniden fidan bağışlarına çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Geleceğe Nefes" projesi, özel günlerde de yoğun ilgi görürken, bu yıl da Öğretmenler Günü'ne özel bağış süreci merak edilmeye başladı.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ FİDAN BAĞIŞI NASIL YAPILIYOR?

Geleceğe Nefes platformu üzerinden yapılan bağışlar, birkaç adımda tamamlanabiliyor. Siteye giriş yapan kullanıcılar, menüde yer alan "Bağışlar" bölümünden Öğretmenler Günü sekmesine ulaşıyor. Ardından bağışın yapılacağı il seçiliyor ve işlem için tarih belirleniyor.

Bağışçı adı, telefon numarası ve fidan sertifikasının gönderileceği e-posta adresi sisteme yazıldıktan sonra ödeme aşamasına geçiliyor. İşlem tamamlandığında sertifika, PDF formatında en geç bir iş günü içinde e-posta ile gönderiliyor. Proje kapsamında basılı sertifika gönderimi yapılmıyor.

1 FİDAN KAÇ TL?

Bu yıl fidan bedeli 70 TL olarak belirlenmiş durumda. Bağış tutarı, seçilen fidan sayısına göre sistem tarafından otomatik hesaplanıyor. Öğretmenler Günü için yapılacak bağışlarda da aynı ücretlendirme geçerli.

FİDAN SERTİFİKASI NASIL ALINIYOR?

Sertifika, bağış işlemi tamamlandıktan sonra bağış sırasında girilen e-posta adresine otomatik olarak iletiliyor. Dijital formatta düzenlenen bu sertifika, öğretmene hediye edilmek üzere yazdırılabiliyor ya da çevrim içi olarak paylaşılabiliyor.

