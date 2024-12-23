O ilimiz listeye girdi: 2025’te influencer akımına uğrayacaklar! İşte Dünyanın en Instagramlık şehirleri...

Londra: Sosyal Medyanın Zirvesindeki Şehir

Londra, 160 milyondan fazla Instagram gönderisiyle 2025'in en Instagram'a uygun şehirlerinden biri olarak yine zirvede yer alıyor. Şehir, özellikle sonbahar ve kış aylarında fotojenik halini alıyor. London Eye, Big Ben ve Londra Kulesi gibi ikonik yapılar, ziyaretçilere her açıdan mükemmel fotoğraflar sunuyor. Bu şehir, fotoğrafçılar ve sosyal medya tutkunları için adeta bir cennet.