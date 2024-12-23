O ilimiz listeye girdi: 2025'te influencer akımına uğrayacaklar! İşte Dünyanın en Instagramlık şehirleri...
Bir seyahat şirketi, 2025 yılı için sosyal medyada en fazla ilgi görecek şehirleri açıkladı. Titan Travel'ın "Sosyal Seyahat Endeksi" raporuna göre TikTok, Instagram paylaşımları ve Google arama trendleri analiz edilerek 2024'te dikkatleri üzerine çeken şehirler belirlendi. Bu şehirler yalnızca seyahat için değil aynı zamanda sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların görsel zenginliğiyle de ön plana çıkıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.12.2024 08:54