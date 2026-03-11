Meteoroloji 11 Mart hava durumu raporu: Güneşli yüzünü gösterdi, sıcaklıklar artıyor

Yetkililer, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini hatırlattı. Özellikle dağlık ve eğimli arazilerde bulunan yerleşim yerleri ile bu bölgeleri kullananların risklere karşı önlem almaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle yüksek kesimler için önemli bir uyarıda bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi ve kar erimesi riski bulunduğu ifade edildi.

Cengiz Çelik, hafta genelinde Türkiye'nin büyük bölümünde yağışsız bir havanın hakim olacağını söyledi. Cuma günü ise yalnızca Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda sınırlı bir yağış beklendiğini belirtti.

Hafta sonuna doğru ise Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer yer yağış geçişleri görülebileceği ifade edildi. Bunun dışında ülke genelinde önemli bir yağış beklentisi bulunmuyor.

SICAKLIKLAR BÖLGELERE GÖRE DEĞİŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin birkaç derece altına inmesi bekleniyor. Batı ve iç kesimlerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bu durum özellikle doğu illerinde daha serin bir havanın hissedilmesine neden olacak.