Meteoroloji 11 Mart hava durumu raporu: Güneşli yüzünü gösterdi, sıcaklıklar artıyor
Türkiye genelinde hafta boyunca parçalı bulutlu ve güneşli bir hava etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri, yurdun büyük bölümünde yağış beklenmediğini belirtirken, bazı bölgelerde hafta sonuna doğru kısa süreli yağış geçişleri görülebileceğini ifade ediyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ülkenin büyük bölümünde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken, doğu kesimlerde yer yer parçalı bulutlu bir gökyüzü görülecek.
Sabah ve gece saatlerinde bazı bölgelerde ise yerel hava olayları etkili oluyor. Özellikle Marmara Bölgesi'nde pus ve yer yer sis beklenirken, İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda sis etkili oldu.
DOĞU BÖLGELERİNDE BUZLANMA VE DON RİSKİ
Meteorolojik tahminlere göre yurdun doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Bu durumun özellikle ulaşım ve günlük yaşamda yer yer olumsuzluklara neden olabileceği belirtiliyor.
Yetkililer, doğu illerinde yaşayan vatandaşların sabah saatlerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.
Sıcaklıklar Batıda Mevsim Normallerinin Üzerinde
Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde ise sıcaklıkların genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı öngörülüyor.
Bu durum özellikle batı illerinde gün içinde daha ılıman bir havanın hissedilmesine neden olacak.
RÜZGAR KUZEYLİ YÖNLERDEN ESECEK
Rüzgarın ülke genelinde kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji yetkilileri rüzgarın genel olarak günlük yaşamı olumsuz etkileyecek bir şiddete ulaşmasının beklenmediğini belirtiyor.