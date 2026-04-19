Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste

ahaber.com.tr Haber Merkezi

TÜİK'in geçtiğimiz günlerde yayımladığı "Motorlu Kara Taşıtları" verileri, otomobil piyasasındaki nabzı ortaya koydu. 16 Nisan Perşembe günü paylaşılan rapora göre, Mart ayında tam 80 bin 348 adet yeni otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 16 Nisan'da yayımladığı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 80 bin 348 olarak kaydedildi. Açıklanan veriler, markalar arasındaki rekabetin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste 2

Listenin zirvesinde yer alan marka ise değişmedi. Mart ayında en fazla tercih edilen otomobil markası yüzde 15,5'lik payla Renault oldu.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste 3

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MARKALARI

TÜİK verilerine göre mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı şöyle:

Sıra Marka Pazar Payı
1 Renault %15,5
2 Toyota %8,2
3 Peugeot %7,4
4 Volkswagen %6,9
5 Hyundai %6,1
6 TOGG %5,9
7 Fiat %5,1
8 Opel %5,0
9 Citroen %5,0
10 Skoda %4,3
11 Mercedes-Benz %3,3
12 Kia %3,1
13 BMW %3,0
14 Ford %2,6
15 Audi %2,2
16 Volvo %2,0
17 Mini %1,9
18 Chery %1,7
19 Nissan %1,6
20 Tesla %1,2
Diğer %8,4
Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste 4

YERLİ MARKA TOGG İLK SIRALARDA

Listede dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye'nin yerli otomobili TOGG oldu. Yüzde 5,9'luk payla üst sıralarda yer alan TOGG, pazardaki güçlü konumunu sürdürdü.

Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste 5

Otomobil Tercihlerinde Rekabet Artıyor

Veriler, özellikle ilk 10 sıradaki markalar arasında rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor. Pazar paylarının birbirine yakın seyretmesi, tüketici tercihinin farklı segment ve modellere dağıldığına işaret ediyor.

