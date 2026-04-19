Otomobil alacaklar dikkat! İşte mart ayı otomobil satış rakamları ve tam liste

Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 11:57 Son Güncelleme: 19 Nisan 2026 12:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 16 Nisan'da yayımladığı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre, mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı 80 bin 348 olarak kaydedildi. Açıklanan veriler, markalar arasındaki rekabetin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu.

Listenin zirvesinde yer alan marka ise değişmedi. Mart ayında en fazla tercih edilen otomobil markası yüzde 15,5'lik payla Renault oldu.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL MARKALARI TÜİK verilerine göre mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı şöyle: Sıra Marka Pazar Payı 1 Renault %15,5 2 Toyota %8,2 3 Peugeot %7,4 4 Volkswagen %6,9 5 Hyundai %6,1 6 TOGG %5,9 7 Fiat %5,1 8 Opel %5,0 9 Citroen %5,0 10 Skoda %4,3 11 Mercedes-Benz %3,3 12 Kia %3,1 13 BMW %3,0 14 Ford %2,6 15 Audi %2,2 16 Volvo %2,0 17 Mini %1,9 18 Chery %1,7 19 Nissan %1,6 20 Tesla %1,2 — Diğer %8,4

YERLİ MARKA TOGG İLK SIRALARDA Listede dikkat çeken başlıklardan biri de Türkiye'nin yerli otomobili TOGG oldu. Yüzde 5,9'luk payla üst sıralarda yer alan TOGG, pazardaki güçlü konumunu sürdürdü.

Otomobil Tercihlerinde Rekabet Artıyor Veriler, özellikle ilk 10 sıradaki markalar arasında rekabetin yoğunlaştığını gösteriyor. Pazar paylarının birbirine yakın seyretmesi, tüketici tercihinin farklı segment ve modellere dağıldığına işaret ediyor. TÜİK TARAFINDAN YAYINLANAN RAPORA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!