Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen kuru fasulye, hem doğal yöntemlerle yetiştiriliyor hem de Türkiye'nin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede, tamamen susuz tarım ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulyeler, tarladan toplanır toplanmaz harmana getiriliyor ve güneşte kurutuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 13:26
Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

Kuruyan fasulyeler, ilçede nesiller boyu süren geleneksel yöntemlerle işleniyor. Başaklar çomak veya traktörle ezilirken, patoz makinesi de ürünlerin ayrıştırılmasında kullanılıyor. Ardından fasulyeler yere serilerek rüzgarda yelleniyor ve el eleğiyle elenerek toz ve küspesinden arındırılıyor. Bu titiz süreç ürünün hem lezzetini hem de kısa sürede pişme özelliğini korumasını sağlıyor.

Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

TALEP HER GEÇEN YIL ARTIYOR

Demirci Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, ilçede kuru fasulyeye olan talebin her yıl arttığını belirterek, "18 kırsal mahallemizde kuru fasulye üretimi yapıyoruz. 800 dekar alanda yaklaşık 80 ton kuru fasulye kapasitemiz var. Bunun yanında 460 dekar alanda 345 ton taze fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Demirci fasulyesi, hem lezzeti hem de kolay pişmesi nedeniyle Türkiye genelinde yoğun talep görüyor" dedi.

Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

BARDAKÇI MAHALLESİ ÜRETİM ÜSSÜ

Bardakçı Mahallesi'nde yıllık yaklaşık 25 ton kuru fasulye üretimi yapılırken, toplam 2 bin 500 dönüm arazi fasulye ekimi için kullanılıyor. Mahalle Muhtarı Süleyman Sarışın, "Hasat eylül ayında başlıyor, kuruduktan sonra çomak, traktör veya patozla işleniyor. Kuru fasulyemiz 120 ila 150 lira, taze fasulye 80 ila 100 lira arasında alıcı buluyor. İlgi her geçen yıl artıyor" diye konuştu.

Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

ÜRETİCİ DOĞRUDAN MÜŞTERİYE SATIYOR

Fasulye üreticisi Hatice Aguş, üretim sürecinin zahmetli olduğunu ifade ederek, "Ürünlerimizi doğrudan müşterilere satıyoruz. Ayrıca Balıkesir, İzmir ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyoruz. Talep oldukça yoğun" dedi.

Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

ŞİFA NİTELİĞİNDE FASULYE

Yüksek rakımda ve doğal yöntemlerle yetiştirilen Demirci fasulyesi, sadece lezzeti ve pişme kolaylığıyla değil, sağlık açısından da faydalarıyla öne çıkıyor. 1 kaşığı dahi şifa olarak kabul edilen bu fasulye, Türkiye'nin birçok mutfağında yerini alıyor ve her yıl yeni alıcılarla buluşuyor.

