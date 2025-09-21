Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor

ŞİFA NİTELİĞİNDE FASULYE

Yüksek rakımda ve doğal yöntemlerle yetiştirilen Demirci fasulyesi, sadece lezzeti ve pişme kolaylığıyla değil, sağlık açısından da faydalarıyla öne çıkıyor. 1 kaşığı dahi şifa olarak kabul edilen bu fasulye, Türkiye'nin birçok mutfağında yerini alıyor ve her yıl yeni alıcılarla buluşuyor.