Manisa’da resmen para üretiyorlar: Yaylalara ekip 81 ile satıyorlar! 1 kaşığı dahi şifa oluyor
Manisa'nın Demirci ilçesinde yüksek rakımlı yaylalarda üretilen kuru fasulye, hem doğal yöntemlerle yetiştiriliyor hem de Türkiye'nin dört bir yanında yoğun ilgi görüyor. Bardakçı, Mahmutlar, Söğütçük ve Çanakçı başta olmak üzere 18 mahallede, tamamen susuz tarım ve zirai ilaç kullanılmadan üretilen fasulyeler, tarladan toplanır toplanmaz harmana getiriliyor ve güneşte kurutuluyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 21.09.2025 13:26