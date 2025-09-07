Viral Galeri Viral Liste KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?

KPSS heyecanı sürerken, sınava saatler kala adayların en çok merak ettiği konuların başında gerekli belgeler geliyor. 7 Eylül'de yapılacak sınav için ÖSYM, kılavuzda sınav günü yanında bulundurulması gereken belgeleri ve dikkat edilmesi gereken kuralları duyurdu. Belgeleri eksik olan adaylar sınava alınmayacakken, sınav binalarına zorunlu evrak dışında eşya kabul edilmeyecek. Peki KPSS'de kalem, silgi ve su adaylara verilecek mi?

KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GA-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?

Milyonlarca adayın katılacağı 2025 KPSS için geri sayım sürerken, sınav günü yanına alınması gereken belgeler ve kurallar merak konusu oldu. 7 Eylül'de gerçekleşecek olan sınav öncesinde ÖSYM, sınav kılavuzunda önemli uyarılar yaptı. İşte KPSS 2025'te su, kalem, silgi gibi detaylar ve sınav günü adayların bilmesi gerekenler…

PSS'de Kalem ve Silgi ÖSYM Tarafından Verilecek

KPSS 2025 kılavuzunda yer alan bilgilere göre, sınava giren adaylara kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

Adayların bu malzemeleri yanlarında getirmesine gerek yok. Bununla birlikte, isteyen adaylar şeffaf pet şişe içinde sularını kendileri getirebilecek. Ancak sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağı için zorunlu belgeler dışındaki tüm eşyaların eve bırakılması gerekiyor.

Sınava Giriş Belgesi Zorunlu

Sınava giriş belgesi, adayın sınava gireceği bina, salon ve merkez bilgisini içeriyor. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu. İnternetten alınan belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul ediliyor ancak belge üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir işaret, yazı veya resim olmamalı.

Adaylara giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu nedenle belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak.

Geçerli Kimlik Belgeleri

Sınav günü giriş belgesi dışında fotoğraflı ve geçerli kimlik belgesi de zorunlu. ÖSYM'nin geçerli kabul ettiği kimlik belgeleri şunlar:

📌Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı

📌Süresi geçerli pasaport

📌KKTC vatandaşları için fotoğraflı ve kimlik numaralı KKTC Kimlik Kartı

📌Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar

Sürücü belgesi, meslek kimlik kartı gibi belgeler sınav girişinde geçerli sayılmayacak. Ayrıca nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunması zorunlu.

