KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2025 | KPSS GK-GY oturumunda su, kalem, silgi veriliyor mu?

Sınava Giriş Belgesi Zorunlu

Sınava giriş belgesi, adayın sınava gireceği bina, salon ve merkez bilgisini içeriyor. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunlu. İnternetten alınan belgelerin renkli veya siyah-beyaz çıktısı kabul ediliyor ancak belge üzerinde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir işaret, yazı veya resim olmamalı.

Adaylara giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Bu nedenle belgelerini sınav günü yanlarında bulundurmayan adaylar, mazereti ne olursa olsun, sınava alınmayacak.