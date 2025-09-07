KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen lisans mezunları için kritik bir adım olacak. Müfettişlikten uzmanlığa, kaymakamlıktan denetmenliğe kadar pek çok kariyer odaklı pozisyon için şart olan sınavın A Grubu oturumları, adaylar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.