Viral Galeri Viral Liste KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?

2025 KPSS A Grubu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise sınavın başlangıç saati ve süresi geliyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınav günü tüm detayları dikkatle takip ediyor. Peki 2025 KPSS A Grubu sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 08:41 Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:04
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025, kamu kurumlarında kariyer hedefleyen lisans mezunları için kritik bir adım olacak. Müfettişlikten uzmanlığa, kaymakamlıktan denetmenliğe kadar pek çok kariyer odaklı pozisyon için şart olan sınavın A Grubu oturumları, adaylar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.

Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 7 Eylül'de

ÖSYM tarafından açıklanan 2025 KPSS takvimine göre, A Grubu sınavlarının ilk ayağını oluşturan Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak.

Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Toplam 120 sorunun yöneltileceği bu oturumda, 60 soru Genel Yetenek, 60 soru ise Genel Kültür alanından olacak.

ÖSYM, sınav günü saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağını bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde en geç 10.00'a kadar hazır bulunmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgeleri erişime açıldı

Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi "ais.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor. Belgelerde sınav merkezi ve salon bilgileri yer alırken, adayların sınav günü hem giriş belgelerini hem de geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu.

Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül'de

KPSS A Grubu sürecinin ikinci ayağını oluşturan Alan Bilgisi oturumları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek:

13 Eylül Cumartesi – Saat 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

13 Eylül Cumartesi – Saat 14.45: Hukuk, İktisat, Maliye

