KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 7 Eylül Pazar KPSS GK-GY oturumu kaç soru, kaç dakika?
2025 KPSS A Grubu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü yapılacak. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise sınavın başlangıç saati ve süresi geliyor. ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylar, sınav günü tüm detayları dikkatle takip ediyor. Peki 2025 KPSS A Grubu sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.09.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:04