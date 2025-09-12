KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?
2025 KPSS A Grubu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katıldığı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü tamamlandı. Şimdi ise adayların gündeminde 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları yer alıyor. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise sınavın başlangıç saati ve süresi geliyor. Peki 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?
Giriş Tarihi: 12.09.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 18:14