Viral Galeri Viral Liste KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

2025 KPSS A Grubu için geri sayım başladı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen lisans mezunlarının katıldığı Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül Pazar günü tamamlandı. Şimdi ise adayların gündeminde 13-14 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları yer alıyor. Sınav öncesi en çok merak edilen konuların başında ise sınavın başlangıç saati ve süresi geliyor. Peki 2025 KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 17:58 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 18:14
KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025, kamu kurumlarında kariyer hedefleyenler için kritik bir adım olacak. Müfettişlikten uzmanlığa, kaymakamlıktan denetmenliğe kadar pek çok kariyer odaklı pozisyon için şart olan sınavın A Grubu oturumları, adaylar tarafından büyük bir dikkatle takip ediliyor.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

Alan Bilgisi Oturumları 13-14 Eylül'de

KPSS A Grubu sürecinin ikinci ayağını oluşturan Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül tarihlerinde üç ayrı oturumda gerçekleştirilecek:

13 Eylül Cumartesi – Saat 10.15: Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

13 Eylül Cumartesi – Saat 14.45: Hukuk, İktisat, Maliye

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

14 Eylül Pazar – Saat 10.15: İşletme, Muhasebe, İstatistik

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

Sınav Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

Sınava katılacak adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi "ais.osym.gov.tr" üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor. Belgelerde sınav merkezi ve salon bilgileri yer alırken, adayların sınav günü hem giriş belgelerini hem de geçerli kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu.

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK? 13-14 Eylül KPSS Alan Bilgisi oturumlarında kaç soru var, ne kadar süre verilecek?

ÖSYM, sınav günü saat 10.00'dan sonra gelen hiçbir adayın sınav binalarına alınmayacağını bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle adayların sınav merkezlerinde en geç 10.00'a kadar hazır bulunmaları gerekiyor.

SON DAKİKA