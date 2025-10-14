İŞKUR GENÇLİK PROGRAMI BAŞVURU EKRANI | İŞKUR Gençlik Programına nasıl başvurulur, ne kadar ödeniyor?

Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?

Programa katılan öğrencilere, katılım sağladıkları her bir gün için 1.083 TL cep harçlığı ödeniyor. 2025 yılı için belirlenen bu tutar, İŞKUR Yönetim Kurulu tarafından karara bağlandı. Böylece öğrenciler, hem iş deneyimi kazanıyor hem de günlük harcamalarını karşılayabilecek maddi destek elde ediyor.