Viral Galeri Viral Liste GSB yurt personeli alım sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB 450 personel alımı ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapıyor. 8-12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular yoğun ilgi görürken, adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. İlan edilen kadronun üç katı aday sözlü sınavlara davet edilecek ve başarı sırasına göre atamalar tamamlanacak. Peki GSB yurt yönetim personeli alımı 2025 sonuçları açıklandı mı? İşte sonuçları sorgulama ekranı…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 16.09.2025 10:07
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı için başvuru sürecini 12 Eylül'de tamamladı. Başvuruların ardından adayların niteliklerinin incelendiği değerlendirme süreci başladı. Bakanlık başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayları değerlendirmeye almayacak.

KPSS puanı en yüksek adaydan başlanarak, her grup ve il için ilan edilen kontenjanın üç katı aday sözlü sınava çağrılacak. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla kişi bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava davet edilecek.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB yurt yönetim personeli alımı sonuçları henüz açıklanmadı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların Eylül ayının son haftasında Kariyer Kapısı üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

SÖZLÜ SINAVLARA KİMLER KATILACAK?

Başvurusu olumlu değerlendirilen adaylar Ankara'da yapılacak sözlü sınavlara çağrılacak. Sözlü sınavlara, ilan edilen kadroların üç katı kadar aday katılacak.

Sınav sürecinde adayların mesleki bilgi seviyesi, bir konuyu kavrayıp özetleme yeteneği, ifade becerisi, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, özgüveni ve ikna kabiliyeti gibi kriterler değerlendirilecek. Sözlü sınavlar toplam 100 puan üzerinden puanlanacak.

SON DAKİKA