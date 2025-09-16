GSB yurt personeli alım sonuçları açıklandı mı? 2025 GSB 450 personel alımı ne zaman açıklanacak?
Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki yurt müdürlüklerinde görevlendirmek üzere 450 sözleşmeli yurt yönetim personeli alımı yapıyor. 8-12 Eylül tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapılan başvurular yoğun ilgi görürken, adaylar şimdi sonuçların açıklanmasını bekliyor. İlan edilen kadronun üç katı aday sözlü sınavlara davet edilecek ve başarı sırasına göre atamalar tamamlanacak. Peki GSB yurt yönetim personeli alımı 2025 sonuçları açıklandı mı? İşte sonuçları sorgulama ekranı…
