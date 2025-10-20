Viral Galeri Viral Liste EGM promosyon ihalesi tamamlandı: EGM 2025 promosyon tutarı ne zaman yatacak, hangi banka ne kadar teklif verdi?

Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:37
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin aylardır beklediği banka promosyonu ihalesi tamamlandı. Bankalar, ihale aşamasında tek tek tekliflerini sundu. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni anlaşmanın tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara yatırılacağını merak ediyor. Peki en yüksek promosyon tutarını hangi banka sundu? EGM açıkladı! İşte merak edilen detaylar...

BANKALARIN TEKLİFLERİ BELLİ OLDU

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) 2025 yılı maaş promosyon ihalesinde bankaların teklifleri belli oldu. 36 aylık süreyi kapsayan ihalede bankalar ardı ardına tekliflerini sunarken, rekabetin son turlarında sadece iki banka kaldı.

İhalenin başlangıç aşamasında bankaların sunduğu ilk teklifler şu şekilde oldu:

  • Halkbank: 75.000 TL
  • İş Bankası: 30.000 TL
  • Yapı Kredi: 54.000 TL
  • Vakıfbank: 75.000 TL
  • Ziraat Bankası: 50.000 TL
  • Denizbank: Teklif vermedi

Açık artırma süreciyle bankalar tekliflerini kademeli olarak artırmaya başladı. İlk turun ardından rekabet özellikle kamu bankaları arasında yoğunlaştı.

  • Halkbank, 3. turda teklifini 85.000 TL'ye yükselttikten sonra ihaleden çekildi.
  • İş Bankası teklifini 86.500 TL'ye çıkardı.
  • Yapı Kredi 3. turda ihaleden ayrıldı.
  • Vakıfbank 4. turda 87.500 TL'ye çıkarttı.

İhale İş Bankası ile Vakıfbank arasında devam etti

EN YÜKSEK TEKLİF VAKIFBANK'TAN GELDİ

İş Bankası, 7. turda teklifini 88.500 TL'ye kadar çıkardı ancak bu turda ihaleden çekildi. Son aşamada Vakıfbank, 90.000 TL teklif vererek ihaleyi kazanan taraf oldu. Bu sonuçla 2025 yılı EGM maaş promosyon ihalesinde en yüksek teklifi Vakıfbank sundu.

PROMOSYONLAR TEK SEFER YATIRILACAK

EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."

