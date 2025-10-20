EGM promosyon ihalesi tamamlandı: EGM 2025 promosyon tutarı ne zaman yatacak, hangi banka ne kadar teklif verdi?
Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin uzun süredir beklediği banka promosyonu ihalesi tamamlandı. Polis teşkilatında görev yapan binlerce personel, yeni protokolün tutarını ve ödemelerin ne zaman hesaplara geçeceğini merakla takip ediyor. Peki hangi banka ne kadar teklif verdi? İşte EGM promosyon ihalesine dair son gelişmeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2025 15:37