EGM promosyon ihalesi tamamlandı: EGM 2025 promosyon tutarı ne zaman yatacak, hangi banka ne kadar teklif verdi?

PROMOSYONLAR TEK SEFER YATIRILACAK

EGM'den yapılan açıklamada, anlaşma sağlanan promosyon tutarının tek seferde ve doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacağı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İhale sonucunda kabul edilecek promosyon tutarının tamamı ilgili banka tarafından yalnızca personelimizin şahsi hesabına yatırılacaktır. Kurumsal ihtiyaçlar, araç ve benzeri harcamalar için kullanılması kesinlikle söz konusu değildir."