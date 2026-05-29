Ceyda Ateş'in kızı Talia mezun oldu: Görenler "Annesinin tıpkısı" dedi

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Adını Feriha Koydum'un Hande'si olarak hafızalara kazınan Ceyda Ateş, 2018 yılında evlenip yerleştiği Amerika'da kızı Talia'nın anaokulu mezuniyetiyle duygusal anlar yaşadı. Eşi Buğra Toplusoy ile törene katılan Ateş, paylaştığı karelerle kalpleri ısıttı.

Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği "Hande" karakteriyle hafızalara kazınan ve oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliğiyle de büyük beğeni toplayan Ceyda Ateş, uzun süredir gözlerden uzak bir hayat sürüyordu.

2018 yılında iş insanı Buğra Toplusoy ile dünyaevine girdikten sonra Türkiye'den ayrılarak Amerika'da yeni bir yaşam kuran ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla hayranlarını gülümsetti.

TALİA MEZUN OLDU!

2020 yılında kızı Talia'yı kucağına alarak annelik duygusunu tadan Ceyda Ateş, kızının ilk büyük heyecanına ortak oldu. Talia, anaokulundan mezun oldu. Bu özel günü eşi Buğra Toplusoy ve kızıyla birlikte kutlayan Ateş, mezuniyet töreninden renkli kareleri takipçileriyle paylaştı.

"ANNESİNİN TIPKISI"

Paylaşılan fotoğraflarda Talia'nın annesine olan benzerliği dikkatlerden kaçmadı. Özellikle renkli gözleri ve sarı saçlarıyla annesinin adeta kopyası olan minik Talia, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ceyda Ateş, kızının sevimli hallerini paylaştığı gönderiye düştüğü notlarla da dikkat çekti. Kızının şarkı söyleme merakına atıfta bulunan Ateş, "Şarkıcı olmak istiyormuş. Büyüdün yolun hep açık olsun güzelliğim" notunu düşerek kızına olan sevgisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Takipçileri ise "Annesinin minyatürü", "Zaman ne çabuk geçiyor", "Güzellik genetikmiş" şeklinde yorumlarda bulunarak ailenin mutluluğuna ortak oldu.

SETLERE GERİ DÖNDÜ

Öte yandan güzel oyuncu, uzun bir aranın ardından mesleğine geri dönmüştü. Ceyda Ateş, oyunculuğa "Kuki: Eyvah Oyuncağım Konuştu" filmiyle muhteşem bir dönüş yapmıştı.

Üstelik Ateş bu projede yalnız değil; gerçek hayattaki eşi Buğra Toplusoy ile başrolü paylaşarak izleyicilere büyük bir sürpriz hazırladı.

"EŞİMİ ROLE BEN HAZIRLADIM"

Daha önce profesyonel oyunculuk deneyimi olmayan eşi Buğra Toplusoy ile filmde de karı-koca rolünü canlandıran Ceyda Ateş, setteki uyumlarıyla tüm ekibin dikkatini çekti. Ateş, eşinin oyunculuk deneyimi hakkında şunları söylemişti:

"Buğra için çok farklı ve keyifli bir tecrübe oldu. Setteki hazırlık sürecinde ona destek verdim, sahneler üzerine bol bol çalıştık. Gerçek hayattaki enerjimizin sete de yansıdığını düşünüyorum."

