Viral Galeri Viral Liste CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

2026 yılı hac kura çekilişiyle birlikte kutsal topraklara gidecek hacı adaylarının heyecanı doruğa ulaştı. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde yapılacak kura töreni, milyonlarca Müslümanın dualarla beklediği o anı müjdeleyecek. Canlı yayınla tüm Türkiye'den izlenebilecek kura çekilişi, yıllardır bu manevi daveti bekleyen hacı adayları için büyük bir heyecan anı olacak. Yayını takip edemeyenler ise sonuçları Diyanet'in resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 20:58 Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 09:36
CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre, adaylardan 1 milyon 615 bin 44'ü kayıt yenileme işlemini tamamladı, 184 bin 791 kişi ise ilk kez ön kayıt yaptırarak bu yılki kura listesine dahil oldu. Gözler şimdi, hac ibadeti için kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak kişilerin belirleneceği kura tarihine ve canlı yayın bilgilerine çevrildi.

CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

HAC KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2026 yılı hac kura çekimi 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek.

CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

2026 HAC KURASI CANLI NASIL İZLENİR?

Her yıl büyük bir coşkuyla takip edilen hac kura çekimi, bu yıl da Diyanet TV ekranlarından ve Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HAC kurası çekilmeye başlandığında canlı izle ekranı haberimize eklenecektir.

CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

HAC KURASI NEREDE ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca'nın verdiği bilgilere göre kura çekimi Ankara'daki Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda yapılacak. Çekiliş, noter ve basın mensuplarının katılımıyla dijital ortamda gerçekleştirilecek.

CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

HAC KURALARINDA 15 YILLIK KATSAYILI SİSTEM UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki kura çekilişine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye'de 15 yıldır uygulanan katsayılı kura sistemi bu yıl da geçerli olacak.

Hac kuralarında uzun yıllardır kullanılan katsayılı sistem, her adayın başvuru süresine göre kuradaki şansını artırmayı hedefliyor. Bu sisteme göre, hacı adayının adı kuraya, ilk başvuru yaptığı yıldan itibaren her yıl bekleme süresiyle orantılı olarak ekleniyor.

Örneğin, 11 yıl önce ilk başvurusunu yapan bir adayın ismi, beklediği yıl sayısı kadar çarpılarak 121 kez kurada yer alıyor. Böylece uzun süredir bekleyenlerin kutsal topraklara gitme ihtimali artıyor.

SON DAKİKA