CANLI HAC KURA ÇEKİMİ İZLE | Hac kurası saat kaçta, sonuçlar nereden öğrenilecek?

HAC KURALARINDA 15 YILLIK KATSAYILI SİSTEM UYGULAMASI DEVAM EDİYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı bu yılki kura çekilişine ilişkin detayları paylaştı. Türkiye'de 15 yıldır uygulanan katsayılı kura sistemi bu yıl da geçerli olacak.

Hac kuralarında uzun yıllardır kullanılan katsayılı sistem, her adayın başvuru süresine göre kuradaki şansını artırmayı hedefliyor. Bu sisteme göre, hacı adayının adı kuraya, ilk başvuru yaptığı yıldan itibaren her yıl bekleme süresiyle orantılı olarak ekleniyor.

Örneğin, 11 yıl önce ilk başvurusunu yapan bir adayın ismi, beklediği yıl sayısı kadar çarpılarak 121 kez kurada yer alıyor. Böylece uzun süredir bekleyenlerin kutsal topraklara gitme ihtimali artıyor.