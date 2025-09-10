Canan Karatay öneriyor: Pekmezle birlikte tüketildiğinde kalp ve kemik sağlığını koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor
Sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Canan Karatay oluyor. Karatay, özellikle pekmez ile tüketilen karışımın, kan dolaşımını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olduğunu vurguluyor. Bu doğal ikili sadece kalp ve kemik sağlığını korumakla kalmıyor, vücudu birçok hastalığa karşı da dirençli hale getiriyor. Kan dolaşımını düzene sokarak, erken yaşlanmayı önlüyor.
