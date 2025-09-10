Viral Galeri Viral Liste Canan Karatay öneriyor: Pekmezle birlikte tüketildiğinde kalp ve kemik sağlığını koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Sağlıklı yaşam denince akla gelen ilk isimlerden biri Prof. Dr. Canan Karatay oluyor. Karatay, özellikle pekmez ile tüketilen karışımın, kan dolaşımını düzenleyerek damar tıkanıklıklarının önlenmesine yardımcı olduğunu vurguluyor. Bu doğal ikili sadece kalp ve kemik sağlığını korumakla kalmıyor, vücudu birçok hastalığa karşı da dirençli hale getiriyor. Kan dolaşımını düzene sokarak, erken yaşlanmayı önlüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 10.09.2025 11:55
Alternatif tıp ve doğal şifa yöntemlerinde sıkça başvurulan karışımlardan biri de tahin ve limondur. Tahin, içerdiği yoğun mineral ve vitaminlerle kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığı artırmaya yardımcı olurken, kısırlık riskini azaltıcı etkisiyle de dikkat çekmektedir. Limonun doğal arındırıcı özelliği ile birleştiğinde ise hem bedeni güçlendirir hem de metabolizmayı destekleyerek sağlıklı bir yaşam için önemli bir doğal destek sunar.

Bağışıklığı Koruyor, Enerji Veriyor

Tahin, içerdiği kalsiyum ve magnezyum ile kan basıncını dengeleyici etkiye sahip. Pekmezle birleştiğinde enerji depolarını doldurarak yorgunluğun önüne geçiyor. Damar tıkanıklığına karşı koruyucu, bağışıklığı güçlendirici ve yaşlanmayı geciktirici bir rol üstleniyor. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde tahin, kolesterolü dengeleyerek kalp hastalıkları riskini azaltıyor, felce karşı koruma sağlıyor.

Cilt ve Saç İçin Doğal Bakım Sağlıyor

Tahin, B vitamini bakımından oldukça zengin. Bu özellik, saçların daha parlak ve sağlıklı görünmesini sağlıyor. İçeriğindeki çinko ise kolajen üretimini destekleyerek cilt yenilenmesini hızlandırıyor. Düzenli tüketim, erken yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

Sinir Sistemi ve Beyin Sağlığını Koruyor

Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri bakımından zengin olan tahin, sinir hücrelerinin düzenli çalışmasına katkı sağlıyor. Düzenli kullanımda hafızayı güçlendiriyor, beyin fonksiyonlarını destekliyor.

Kalp ve Kemik Dostu

Tahin, oleik ve linoleik asit gibi sağlıklı yağ asitleriyle kalp sağlığını desteklerken, kalsiyum, magnezyum, fosfor, demir ve potasyum gibi minerallerle kemik yapısını güçlendiriyor. Özellikle vegan ve vejetaryen beslenme tarzında demir kaynağı olarak öne çıkıyor.

