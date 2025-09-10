Canan Karatay öneriyor: Pekmezle birlikte tüketildiğinde kalp ve kemik sağlığını koruyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Alternatif tıp ve doğal şifa yöntemlerinde sıkça başvurulan karışımlardan biri de tahin ve limondur. Tahin, içerdiği yoğun mineral ve vitaminlerle kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığı artırmaya yardımcı olurken, kısırlık riskini azaltıcı etkisiyle de dikkat çekmektedir. Limonun doğal arındırıcı özelliği ile birleştiğinde ise hem bedeni güçlendirir hem de metabolizmayı destekleyerek sağlıklı bir yaşam için önemli bir doğal destek sunar.