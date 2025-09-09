BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

Yeni eğitim yılına hazırlıklar sürerken, BİM 9-12 Eylül 2025 aktüel kataloğunda kırtasiye fırsatları devam ediyor. Oyun sahnesinden yazı tahtasına, kitaplıktan çocuklara özel eğitici kitaba kadar birbirinden dikkat çekici ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor. 9 Eylül Salı günü raflara çıkan gıda ürünleri arasında peynir, bal, zeytinyağı, bulgur ve atıştırmalıklar bulunurken, 12 Eylül Cuma günü aktüel kataloğunda teknoloji ve ev gereçleri öne çıkıyor. 5 raflı kitaplık, masaüstü kırtasiye seti, hikaye kitapları dikkat çeken ürünler arasında. İşte 9-12 Eylül BİM aktüel kataloğu tam liste…