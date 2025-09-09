Viral Galeri Viral Liste BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

BİM aktüel market, 9-12 Eylül 2025 haftasının aktüel kataloglarını yayımladı. Salı ve Cuma gününe özel hazırlanan kataloglarda hem gıda hem de teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu haftanın indirimlerini merak ediyor. Peki 9-12 Eylül aktüel kataloglarında hangi avantajlar yer alıyor? İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları ve detaylı ürün listesi…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:02
BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

Yeni eğitim yılına hazırlıklar sürerken, BİM 9-12 Eylül 2025 aktüel kataloğunda kırtasiye fırsatları devam ediyor. Oyun sahnesinden yazı tahtasına, kitaplıktan çocuklara özel eğitici kitaba kadar birbirinden dikkat çekici ürünler avantajlı fiyatlarla yer alıyor. 9 Eylül Salı günü raflara çıkan gıda ürünleri arasında peynir, bal, zeytinyağı, bulgur ve atıştırmalıklar bulunurken, 12 Eylül Cuma günü aktüel kataloğunda teknoloji ve ev gereçleri öne çıkıyor. 5 raflı kitaplık, masaüstü kırtasiye seti, hikaye kitapları dikkat çeken ürünler arasında. İşte 9-12 Eylül BİM aktüel kataloğu tam liste…

BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

9 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG

Maret Dana Kangal Sucuk 500 gr: 209 TL
Dost Pastörize Caffe Latte 1 L: 49,50 TL
Otat Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 279 TL
Peysan Yarım Yağlı Tava Peyniri 1000 gr: 129,50 TL
Dost Az Yağlı Yoğurt 3000 g: 89,50 TL

BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

Balparmak Süzme Çiçek Balı Yayla ve Ova 850 gr: 399 TL
Safya Mısır Yağı 5 L: 339 TL
Efsane Baldo Pirinç 5 kg: 355 TL
Saban Yerli Yaprak Kırmızı Mercimek 1 kg: 49,50 TL
PastaVilla Makarna Çeşitleri: 27,50 TL
Makaroma Lazanya 500 gr: 85 TL

BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

Züber Kakaolu Fındık Kreması 500 gr: 375 TL
Keyifçe Antep Fıstığı 500 gr: 389 TL
Sırma Portakal Çiçeği & Misket Limonu Aromalı, Limonlu Mineralli Gazlı İçecek 6x250 ml: 79,50 TL
Pin Reyhan'lı Aromalı Soğuk Çay 1 L: 34,50 TL
Torku Kaplamalı Gofret 25 gr 3,75 TL
Doğanay Limonata 2 L: 49 TL

BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık

12 EYLÜL BİM AKTÜEL KATALOG

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 9.450 TL
Keysmart Semaver: 1.990 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın: 2.490 TL
Fakir Türk Kahvesi Makinesi: 990 TL
Fakir 2'si 1 Arada Dik Süpürge ve El Süpürgesi: 1.749 TL
Şarjlı Kişisel Blender: 549 TL

SON DAKİKA