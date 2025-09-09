BİM 9-12 Eylül aktüel kataloğu çıktı! Bu hafta BİM’de hangi ürünler indirimde? Yazı tahtası, kitap, telefon, kulaklık
BİM aktüel market, 9-12 Eylül 2025 haftasının aktüel kataloglarını yayımladı. Salı ve Cuma gününe özel hazırlanan kataloglarda hem gıda hem de teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar, bu haftanın indirimlerini merak ediyor. Peki 9-12 Eylül aktüel kataloglarında hangi avantajlar yer alıyor? İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları ve detaylı ürün listesi…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.09.2025 10:02