Viral Galeri Viral Liste BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu raflarda! Market ürünlerinden kişisel bakıma, elektronikten kırtasiyeye kadar binlerce ürün bu hafta uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 17.09.2025 11:49 Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 12:05
BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

BİM, 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğunu yayınladı. Market ürünlerinden kişisel bakıma, kırtasiyeden elektronik ürünlere kadar geniş bir ürün yelpazesi bu hafta raflarda yerini alıyor. Fırsatları kaçırmak istemeyenler, kataloğu şimdiden incelemeye başladı.

BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

BİM 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU

Kalem Ruj - 269 TL

Dudak Parlatıcısı - 279 TL

Krem Kapatıcı - 289 TL

Likit Allık - 279 TL

Maskara - 279 TL

Güldal Klasik Çamaşır Suyu - 4 L 66,50 TL

Abc Çamaşır Yumuşatıcısı - 5 L 119 TL

Doa Lavabo Aç 1000 ml - 45 TL

Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 100'lü - 199 TL

Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml - 65 TL

Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg - 65 TL

Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı Ve Kurutucu 400 ml - 65 TL

Blume Kağıt Havlu 16'lı - 129 TL

Tuvalet Kağıdı Blume 40'lı - 189 TL

BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 1 kg - 275 TL

Haribo Mega Mix Karışık Yumuşak Şeker 360,5 g - 89 TL

Fiskobirlikte Fındık Ezmesi 300g - 159 TL

Torku Tam Çikolatam Süt Kremalı Bisküvi 3x83g - 52,50 TL

Shcogetten Şeftali Aromalı Dondurulabilir Çikolata 100g - 69 TL

BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

Bonfilet Dana Kıyma 1kg - 475 TL

İkbal Dana Kangal Sucuk 300g - 239 TL

Banvit Piliç Bandırma Köfte 1000g - 115 TL

Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500g - 69 TL

Bonfilet Dana Döner 250g - 139 TL

Yelken Tam Yağlı Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600g - 169 TL

BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

19 EYLÜL BİM KATALOĞU

Toz torbasız elektrikli süpürge - 4.990 TL

Şarjlı dikey süpürge - 6.999 TL

Mini buzdolabı - 1.690 TL

Katı meyve sıkacağı - 1.690 TL

Dijital çay makinesi - 1.690 TL

Dikiş makinesi - 3.990 TL

Overlok Makinesi - 6.990 TL

SON DAKİKA