BİM 16-19 Eylül 2025 aktüel kataloğu yayınlandı: Hangi ürünler indirimde? Çay makinesi, saç düzleştirici, valiz, çift taraflı yazı tahtası…

BİM 16 EYLÜL AKTÜEL KATALOĞU
Kalem Ruj - 269 TL
Dudak Parlatıcısı - 279 TL
Krem Kapatıcı - 289 TL
Likit Allık - 279 TL
Maskara - 279 TL
Güldal Klasik Çamaşır Suyu - 4 L 66,50 TL
Abc Çamaşır Yumuşatıcısı - 5 L 119 TL
Doa Lavabo Aç 1000 ml - 45 TL
Bind Activit Bulaşık Makinesi Tablet 100'lü - 199 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Temizleyici 250 ml - 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Tuzu 1,5 kg - 65 TL
Sparx Bulaşık Makinesi Parlatıcı Ve Kurutucu 400 ml - 65 TL
Blume Kağıt Havlu 16'lı - 129 TL
Tuvalet Kağıdı Blume 40'lı - 189 TL