Bilim kurgu gerçek oldu! Her anınızı takip eden akıllı tişörtler geliyor

British Heart Foundation ve Imperial College London iş birliğiyle geliştirilen 50 sensörlü akıllı tişört, kalp ritmini haftalarca kesintisiz izleyerek yapay zeka desteğiyle riskli düzensizlikleri tespit edebiliyor.

Kalp ritim bozuklukları çoğu zaman sessiz ilerliyor ve kısa süreli testlerde ortaya çıkmayabiliyor. İşte tam da bu noktada geliştirilen akıllı tişört hem konforlu hem de uzun soluklu takip imkanı sunarak kalp sağlığında yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

🔬 HASTANE KABLOLARINA ALTERNATİF British Heart Foundation ile Imperial College London'ın ortak çalışması olan akıllı tişört, klasik kalp ritmi ölçüm yöntemlerine güçlü bir alternatif sunuyor.

Mevcut sistemlerde hastaların göğsüne yapışkan elektrotlar yerleştiriliyor. Bu elektrotlar kablolarla bele takılan bir cihaza bağlanıyor. Günlük yaşam zorlaşıyor. Duş almak bile problem haline geliyor. Akıllı tişört ise bu süreci sadeleştiriyor. Kumaşın içine yerleştirilen 50 hassas sensör, kalp ritmini kesintisiz izliyor.

🤖 YAPAY ZEKA ANLIK ANALİZ YAPIYOR Tişörtün en dikkat çekici yönü, topladığı verileri özel bir yapay zeka sistemine aktarması. Kalp sinyalleri bilgisayara gönderiliyor. Sistem verileri anlık olarak analiz ediyor. Düzensiz bir ritim tespit edildiğinde doktora otomatik uyarı iletiliyor. Kısa süreli hastane testlerinde ortaya çıkmayan riskler, uzun süreli takip sayesinde yakalanabiliyor.