Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu

2025 Ramazan Bayramı 9 gün resmi tatil ilan edildi. 9 günlük tatil süresi kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan memurları kapsıyor. Resmi bayram tatili 3 olarak yer alıyor. Bayram tatili süreleri özel ve hizmet sektörlerinde değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, bayram süresince kargo firmalarının dağıtım yapıp yapmayacağını merak ediyor. İşte Aras, PTT, Yurtiçi kargo dağıtım durumu ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi