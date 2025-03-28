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Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu

2025 Ramazan Bayramı 9 gün resmi tatil ilan edildi. 9 günlük tatil süresi kamu, kurum ve kuruluşlarda çalışan memurları kapsıyor. Resmi bayram tatili 3 olarak yer alıyor. Bayram tatili süreleri özel ve hizmet sektörlerinde değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar, bayram süresince kargo firmalarının dağıtım yapıp yapmayacağını merak ediyor. İşte Aras, PTT, Yurtiçi kargo dağıtım durumu ile ilgili detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.03.2025 18:37
Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu

Ramazan Bayramı öncesi kargo gönderileri ve teslimatları bulunan vatandaşlar, bayramda dağıtım yapılıp yapılmayacağını araştırıyor. E-ticaret alışverişleri ve kişisel gönderiler bulunanlar "Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Aras, PTT, Yurtiçi kargo firmalarının çalışma hakkında merak edilenler…

Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu

Ramazan Bayramı'nda Kargolar Açık mı?


Bu yıl Ramazan Bayramı 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerine denk geliyor. Resmi tatil süreci ise 29 Mart Cumartesi günü arefe günü öğleden sonra başlıyor. Dolayısıyla kargo şirketlerinin büyük bölümü yarım gün çalışarak mesaiye ara veriyor.

Bayramda kargolar dağıtım yapacak mı? Aras, PTT, Yurtiçi kargo durumu

Kargo şubeleri sabah 09.00 - 12.30 saatleri arasında açık olacak. Bu saatten sonra teslimat ya da kargo kabul işlemi yapılmayacak.Gönderimi yapılamayan kargolar bayramdan sonraki ilk iş günü olan 2 Nisan Çarşamba günü dağıtıma çıkacak.

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