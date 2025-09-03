Viral Galeri Viral Liste Bakanlık ifşa listesini yeniledi! Gıda teröristleri sucukta sakatat kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 02 Eylül 2025 tarihli taklit ve tağşiş ürünleri listeyi yayımlandı. Çeşitli firmalara ait ürünlerde önemli uygunsuzluklar tespit edildiği bildirilirken bu firmaların isimleri ve ürünleri tek tek duyuruldu. Yapılan incelemelerde gıda boyası katılmış çaylar, içerisinde tohum yağı bulunan zeytinyağları ve sakatat tespit edilen etler ortaya çıktı. İşte Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 03.09.2025 11:23
Tarım ve orman Bakanlığı tarafından insan sağlığını tehlikeye düşürecek veya hilekarlık yapılarak sahte ürün üretimlerine geçit verilmiyor. Son dönemlerde sıklaştırılan çalışmalar ile gıda teröristleri tek tek ifşalandı, ifşalanmaya da devam ediyor.

Herkesin ilgisini çeken sağlığı tehlikeye atan ve taklit-tağşiş yapılan ürünlere her geçen gün yenisi ekleniyor. Bakanlık hileli gıdalar listesini bugün yine güncelledi.

Bakanlık yayınladığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünler listesine göre sağlık ürünleri satan firmaların ürünlerinde ilaç etken maddesi kullanıldığı tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan taklit ve tağşiş yapılan ürünler listesine göre bazı firmaların ürettiği zeytinyağlarında tohum yağı, et ürünlerinde kanatlı et ve sakatat tespit edildi.

Gıda boyası tespit edilen çaylar, domates tespit edilen baharatlar ve taklit ve tağşiş yapıldığı ortaya çıkan ballar da listede ifşa edildi.

