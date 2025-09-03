Bakanlık ifşa listesini yeniledi! Gıda teröristleri sucukta sakatat kullanmış | İşte yeni taklit ve tağşiş listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 02 Eylül 2025 tarihli taklit ve tağşiş ürünleri listeyi yayımlandı. Çeşitli firmalara ait ürünlerde önemli uygunsuzluklar tespit edildiği bildirilirken bu firmaların isimleri ve ürünleri tek tek duyuruldu. Yapılan incelemelerde gıda boyası katılmış çaylar, içerisinde tohum yağı bulunan zeytinyağları ve sakatat tespit edilen etler ortaya çıktı. İşte Bakanlığın yayınladığı taklit ve tağşiş listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi