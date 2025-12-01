Viral Galeri Viral Liste Aralık kira zammı ne zaman açıklanacak? Konut, iş yeri kira artış oranı yüzde kaç artacak?

Aralık kira zammı ne zaman açıklanacak? Konut, iş yeri kira artış oranı yüzde kaç artacak?

Aralık 2025'te kira kontratlarını yenilemeye hazırlanan milyonlarca kiracı ile ev sahibi, resmi zam oranına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından paylaşılan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, kira artışında esas alınacak yeni oranı belirliyor. Yenileme dönemi yaklaşırken 'Aralık 2025 kira zammı kaç olacak?' sorusu şimdiden en çok merak edilen konular arasında.

Aralık ayında kira sözleşmesini yenileyecek kiracılar ve ev sahipleri, uygulanacak resmi artış oranının açıklanacağı tarihi bekliyor. Her ayın başında TÜİK tarafından duyurulan TÜFE'nin on iki aylık ortalaması, yeni dönemde geçerli olacak kira zammının yasal üst sınırını oluşturuyor. Aralık 2025 dönemine ilişkin artış oranı ise kasım ayı enflasyon verilerinin kamuoyuyla paylaşılacağı 3 Aralık 2025 Çarşamba sabahı netleşecek.

ARALIK 2025 KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK'in Kasım ayına ait enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte, Aralık ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için uygulanacak oran da resmileşecek. Henüz ilan edilmeyen Kasım 2025 TÜFE on iki aylık ortalaması, hem konut hem de iş yeri kiralarında tavan zam oranını belirleyecek.

GÜNCEL VERİLER NE GÖSTERİYOR?

Kasım 2025'te sözleşmesi yenilenen kiracılar için geçerli olan TÜFE on iki aylık ortalama artış oranı %37,15 olarak kaydedilmişti. Aralık dönemine ilişkin oranın ise Kasım verilerinin açıklanmasıyla duyurulması bekleniyor.

KİRA ARTIŞI HANGİ KURALLARA GÖRE HESAPLANIYOR?

Türkiye'de kira zamları, Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi çerçevesinde belirleniyor. Mevzuata göre kira artışı, TÜFE'nin on iki aylık ortalamasını aşamıyor. Sözleşmede belirlenmiş bir artış maddesi bulunsa bile, oran bu üst sınırın üstüne çıkıyorsa fazla kısım geçerli kabul edilmiyor. Sözleşmede herhangi bir oran yer almıyorsa, doğrudan ilgili aya ait TÜFE ortalaması uygulanıyor.

Geçmiş yıllarda uygulanmış olan yüzde 25'lik konut zam sınırı ise 2025 yılı itibarıyla yürürlükte değil; bu nedenle tek belirleyici yine TÜFE ortalaması olacak.

ÖRNEK KİRA ZAMMI HESAPLAMASI

Kasım 2025'te açıklanan artış oranı üzerinden örnek bir hesaplama yapalım.
Mevcut kira bedelinin 10.000 TL olduğunu düşünelim.

Geçerli oran %37,15 ise:

• Zam tutarı: 10.000 TL × 0,3715 = 3.715 TL
• Yeni kira: 10.000 TL + 3.715 TL = 13.715 TL

Sözleşmede aksi bir hüküm bulunmadıkça bu hesaplama yöntemi esas alınıyor. Tarafların kendi aralarında farklı bir oran üzerinde uzlaşması veya sözleşmede özel bir hüküm yer alması durumunda ise süreç değişebiliyor.

