Aralık kira zammı ne zaman açıklanacak? Konut, iş yeri kira artış oranı yüzde kaç artacak?
Aralık 2025'te kira kontratlarını yenilemeye hazırlanan milyonlarca kiracı ile ev sahibi, resmi zam oranına ilişkin açıklamaları yakından takip ediyor. Her ayın 3'ünde TÜİK tarafından paylaşılan TÜFE'nin 12 aylık ortalaması, kira artışında esas alınacak yeni oranı belirliyor. Yenileme dönemi yaklaşırken 'Aralık 2025 kira zammı kaç olacak?' sorusu şimdiden en çok merak edilen konular arasında.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 09:02