Viral Galeri Viral Liste Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve OPEC+'ın üretim artışı planları sonrası hızlandı. Brent petrolündeki gerileme LPG'ye indirim olarak yansırken motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. 8 Nisan 2025 itibarıyla motorin fiyatlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:02
Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel ticareti sarsan sert tarifeleri, petrol piyasalarında adeta deprem etkisi yarattı. Birçok büyük ekonomiyi hedef alan bu çıkışlar sonrası petrol fiyatları son dört yılın en düşük seviyesine geriledi.

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Türkiye'de ise bu gelişme, araç sahiplerine indirim olarak yansıdı. Otogazdaki fiyat düşüşünün ardından şimdi de motorine indirim geliyor.

Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

LPG'ye 80 Kuruşluk İndirim Yansıdı

Petrol fiyatlarındaki ani düşüşün ilk yansıması, LPG fiyatlarında görüldü. 8 Nisan Salı itibarıyla LPG'ye 80 kuruşluk indirim geldi. Bu gelişme pompaya da aynı gün itibarıyla yansıdı. İndirimin ardından gözler motorin fiyatlarına çevrildi.

Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine 2 Lira 64 Kuruş İndirim Geliyor

Petrol fiyatlarındaki düşüş baz alınarak 9 Nisan Çarşamba günü itibarıyla motorin grubuna 2 lira 64 kuruşluk indirim geleceği iddia ediliyor. İndirimin gerçekleşmesi durumunda pek çok şehirde motorin litre fiyatı 40 liranın altına düşmüş olacak.

Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

"Türkiye Bu Süreçten Güçlenerek Çıkabilir"

Petrol piyasalarındaki son gelişmeleri değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber canlı yayınında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı, "Petrolde resesyon fiyatlaması var. Dünyadaki ekonomik durgunluk ve üretimdeki azalma, fiyatlara baskı yapıyor. Bu durum, petrol ithalatçısı ülkeler için olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye gibi alıcı pozisyondaki ülkeler, bu süreçten avantajlı çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca, Brent petrol fiyatlarında 60 doların altına kalıcı inişlerin yaşanabileceğini belirtti. Bu öngörü, akaryakıt fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da düşebileceği yönünde sinyaller veriyor.

Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...

A Haber canlı yayınına katılan Prof. Dr. Şenay Yalçın, petrol fiyatlarındaki düşüşün sebeplerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın, bu süreçte yaşanan iniş çıkışları daha önce gördüğümüzü ancak bu kez durumun farklı olduğunu belirtti. 2024'ün son çeyreğinde bu düşüşün sinyallerinin alınmaya başlandığını ifade eden Yalçın, özellikle Trump'ın ticaret politikalarındaki değişikliklerin piyasalar üzerinde önemli etkiler yarattığını vurguladı.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ POMPAYA YANSIR MI?

Ticaret Savaşları ve Yeni Vergiler

Prof. Dr. Şenay Yalçın, son dönemdeki düşüşün arkasında ABD eski Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarındaki yeni vergiler ve açıklamaların bulunduğunu belirtti. Bu gelişmelerin küresel ticaret dengelerini ciddi şekilde altüst ettiğini dile getiren Yalçın, 2014 yılındaki petrol fiyatlarındaki büyük düşüşü hatırlattı. O dönemde de enerji savaşlarının etkisiyle fiyatların aniden düşüşe geçtiğini hatırlatan Yalçın, benzer bir senaryonun yeniden yaşanabileceğini ifade etti. Yalçın'a göre bu durum daha fazla düşüşe yol açarsa, petrol fiyatlarının daha da gerileyebileceğini söylemek mümkün.

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