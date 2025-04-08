Akaryakıtta indirim dönemi başladı! LPG sonrası onda da fiyatlar düşecek İşte 8 Nisan il il güncel akaryakıt fiyatları...
Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ve OPEC+'ın üretim artışı planları sonrası hızlandı. Brent petrolündeki gerileme LPG'ye indirim olarak yansırken motorin fiyatlarında da düşüş bekleniyor. 8 Nisan 2025 itibarıyla motorin fiyatlarıyla ilgili detaylar haberimizde...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 08.04.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 12:02