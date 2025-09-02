Viral Galeri Viral Liste Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği ve CTE İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların merakla beklediği Zabıt Katipliği ve İnfaz Koruma Memuru (İKM) alım sürecinde gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 15 Ağustos 2025 tarihinde başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar artık başvurularının değerlendirme aşamasını yakından takip ediyor. Özellikle İKM alımları, yüksek başvuru sayısıyla dikkat çekerken, adayların sabırsızlığı da artmış durumda. Sonuçların ne zaman ilan edileceği, hangi ekran üzerinden sorgulanabileceği ve duyuruların nasıl yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte adaylar hem başvurularının durumunu öğrenebilecek hem de yerleştirme sürecine dair detaylara ulaşabilecek. Peki Zabıt Katipliği ve İKM sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? İşte güncel bilgiler.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:42
Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Zabıt Katipliği ve İnfaz Koruma Memuru (İKM) alımları için başvuru süreci 15 Ağustos 2025 tarihinde sona erdi. Bakanlık bünyesinde görev almak isteyen binlerce aday, başvuru aşamasını tamamladıktan sonra şimdi sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Personel alım sürecinde, başvuruların değerlendirilmesi ve ardından sonuçların ilan edilmesi belirli bir takvim dahilinde gerçekleştiriliyor. Adayların en çok sorduğu sorular arasında, "İKM sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi platform üzerinden öğrenilecek?" yer alıyor. Sürece ilişkin açıklamaların Adalet Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılması bekleniyor. Başvurusu kabul edilen adaylar, yerleştirme aşamasında gerekli belgeler ve sonraki adımlarla ilgili bilgilere de aynı platformdan ulaşabilecek. Böylece adayların süreci şeffaf şekilde takip etmesi sağlanacak.

Başvurular Ne Zaman Alındı?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) tarafından yürütülen İKM alımı için başvurular 1–15 Ağustos 2025 tarihleri arasında alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından adaylar, süreçle ilgili tüm detayları araştırmaya başladı.

İKM Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Resmi açıklama henüz yapılmamış olsa da geçmiş uygulamalara göre başvuru sonuçlarının, başvuruların sona ermesinden sonraki 2–3 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. Bu kapsamda İKM sonuçlarının 8 Eylül 2025'e kadar açıklanması öngörülüyor.

Sonuçlar yayınlandığı anda, adaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) sitesinden erişim sağlayabilecek.

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı sonuçlarına nereden bakılır?

Adalet Bakanlığı zabıt katibi alımı sonuçları 5 Eylül 2025 Cuma günü sınav yapan komisyonların adliye internet sitesinde yayınlanacak. Bu kapsamda adayların başvuruda bulundukları adliyelerin internet sitelerini takip etmeleri gerekiyor.

35 yaş sınırı kaldırıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adalet teşkilatının insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptıklarını duyurdu.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet hizmetlerimizin daha güçlü bir insan kaynağıyla desteklenmesi, kadro ihtiyaçlarının etkin şekilde karşılanması, atama ve sınav süreçlerinde daha objektif bir yapı oluşturulması hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adalet teşkilatımızın insan kaynağı yapısını daha adil, daha şeffaf ve çağın gereklerine uygun hale getirmek amacıyla Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nde kapsamlı değişiklikler yaptık. Bu kapsamda 'Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı" dedi.

Öne çıkan değişiklikleri sıralayan Bakan Tunç, "Yaş şartında 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı. Yeni kadrolar arasında fizyoterapist ve işaret dili tercümanı da yer aldı, bu kadrolara ilişkin atanma şartları belirlendi. Zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı. Koruma ve güvenlik görevlileriyle ilgili olarak boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı. Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında, ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı tanındı. KPSS puan türlerinin değerlendirilmesinde, lise, ön lisans ve lisans düzeyleri birbirinden bağımsız şekilde ele alınacak; farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Rotasyon uygulamalarına ilişkin olarak, zorunlu atamaya tabi kadrolarda uygulanmayan rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yer değiştirme taleplerine yönelik olarak ise personelin isteğe bağlı yer değişiklikleri yılda en az bir kez alınacak. Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

