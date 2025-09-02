Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği ve CTE İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
Adalet Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyen adayların merakla beklediği Zabıt Katipliği ve İnfaz Koruma Memuru (İKM) alım sürecinde gözler sonuç açıklamasına çevrildi. 15 Ağustos 2025 tarihinde başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar artık başvurularının değerlendirme aşamasını yakından takip ediyor. Özellikle İKM alımları, yüksek başvuru sayısıyla dikkat çekerken, adayların sabırsızlığı da artmış durumda. Sonuçların ne zaman ilan edileceği, hangi ekran üzerinden sorgulanabileceği ve duyuruların nasıl yapılacağı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuru ile birlikte adaylar hem başvurularının durumunu öğrenebilecek hem de yerleştirme sürecine dair detaylara ulaşabilecek. Peki Zabıt Katipliği ve İKM sonuçları nereden, nasıl öğrenilecek? İşte güncel bilgiler.
Giriş Tarihi: 02.09.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 15:42