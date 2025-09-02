Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği ve CTE İnfaz Koruma Memuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?

Öne çıkan değişiklikleri sıralayan Bakan Tunç, "Yaş şartında 35 yaş sınırı kaldırıldı ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki yaş şartı esas alındı. Yeni kadrolar arasında fizyoterapist ve işaret dili tercümanı da yer aldı, bu kadrolara ilişkin atanma şartları belirlendi. Zabıt katipliği için uygulama sınavında anlam bütünlüğünü artıracak revizyonlar yapıldı. Koruma ve güvenlik görevlileriyle ilgili olarak boy, kilo ve 30 yaş sınırı kaldırıldı. Zabıt katibi, mübaşir, cezaevi katibi ile infaz ve koruma memuru kadrolarında, ilgili alan mezunlarına kontenjanlı öncelik hakkı tanındı. KPSS puan türlerinin değerlendirilmesinde, lise, ön lisans ve lisans düzeyleri birbirinden bağımsız şekilde ele alınacak; farklı düzeylerdeki puanlar arasında karşılaştırma yapılmayacak. Rotasyon uygulamalarına ilişkin olarak, zorunlu atamaya tabi kadrolarda uygulanmayan rotasyon hükümleri yürürlükten kaldırıldı. Yer değiştirme taleplerine yönelik olarak ise personelin isteğe bağlı yer değişiklikleri yılda en az bir kez alınacak. Yönetmeliğin adalet teşkilatımıza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.