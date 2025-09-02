Viral Galeri Viral Liste 7 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji'den eylül raporu geldi! Tropikal geceler sona eriyor! İstanbul ve Marmara’da yağış bekleniyor mu?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde gökyüzü az bulutlu ve açık olacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava durumu bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Marmara ve Ege'de güneşli ve sıcak bir gün beklenirken, Akdeniz'in doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilecek.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise normallerin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden; güney kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UZMAN UYARISI: "EYLÜL DE YAZ AYINA KATILDI"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de yaz mevsiminin artık mayıstan eylüle uzandığını belirterek, "Sonbahara girdik ama eylül de yaz ayı gibi yaşanıyor. İstanbul'da sıcaklık şu an 29 derece, bu değer eylül ortalamasının bir derece üzerinde. Türkiye genelinde de sıcaklıklar normallerin üzerinde. Bu hafta ve ay sonuna kadar yaz havası sürecek. Ekim ortasına kadar yaz ile sonbahar havası iç içe yaşanacak" dedi.

İSTANBUL VE MARMARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Şen, Türkiye'nin büyük bölümünde kayda değer bir yağış beklenmediğini vurguladı. Sabah saatlerinde kuzey ilçelerde kısa süreli hafif yağışların görülebileceğini dile getiren Şen, Marmara Bölgesi içinse hafta sonuna işaret etti:

"Cuma akşamından pazar gününe kadar İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'nin güneyinde hafif yağış olacak. Toprağı ıslatacak kadar düşecek ama barajlara katkısı olmayacak."

TROPİK GECELER BİTİYOR

Uzun süredir 20 derecenin üzerinde seyreden gece sıcaklıklarının "tropik gece" olarak tanımlandığını hatırlatan Şen, "Önümüzdeki hafta sonundan itibaren İstanbul'da gece sıcaklıkları 20 derecenin altına inecek. Böylece tropik geceler sona eriyor" bilgisini paylaştı.

