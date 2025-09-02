7 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji'den eylül raporu geldi! Tropikal geceler sona eriyor! İstanbul ve Marmara’da yağış bekleniyor mu?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin, Ardahan çevreleri ile Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, diğer bölgelerde gökyüzü az bulutlu ve açık olacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.09.2025 06:44