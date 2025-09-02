7 ilde sağanak alarmı: Meteoroloji’den eylül raporu geldi! Tropikal geceler sona eriyor! İstanbul ve Marmara’da yağış bekleniyor mu?

UZMAN UYARISI: "EYLÜL DE YAZ AYINA KATILDI"

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Türkiye'de yaz mevsiminin artık mayıstan eylüle uzandığını belirterek, "Sonbahara girdik ama eylül de yaz ayı gibi yaşanıyor. İstanbul'da sıcaklık şu an 29 derece, bu değer eylül ortalamasının bir derece üzerinde. Türkiye genelinde de sıcaklıklar normallerin üzerinde. Bu hafta ve ay sonuna kadar yaz havası sürecek. Ekim ortasına kadar yaz ile sonbahar havası iç içe yaşanacak" dedi.