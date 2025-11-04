Viral Galeri Viral Liste 4-5-7 Kasım Bim Aktüel Katalog: BİM’de kasım fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası

Bim'de kasım ayının ilk indirimleri başladı. Elektronikten mutfak eşyalarına, gıdadan ev tekstiline kadar yüzlerce ürün raflarda yerini aldı. Haftanın aktüel kataloğunda aksiyon kamerası çeşitleri öne çıkıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 4-5-7 Kasım BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:14
BİM, 4-5-7 Kasım 2025 tarihleri itibarıyla geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Kasım ayının ilk haftasında geçerli olan aktüel kataloglarında alışveriş tutkunlarını sevindirecek indirimler yer alıyor. Kampanya kapsamında saç düzleştirici, buharlı ütü, davlumbaz, düdüklü tencere, şarjlı mop, mutfak tartısı, cep telefonu, su ısıtıcı, battaniye ve lastikli çarşaf gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışta olacak.

4 KASIM BİM AKTÜEL KATALOG

Zühre Ana Karadut Özü 670 gr: 189 TL
Cafe Crown Hazır Kahve Latte 16'lı: 129 TL
İnci Ihlamur 50 gr: 125 TL
Çotanak Ballı Fıstık Ezmesi 300 gr: 125 TL
Keyifçe Kavrulmuş Badem 300 g: 159 TL

Beşler Dana Kangal Sucuk 500 gr: 229 TL
Yörükoğlu Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 1000 gr: 329 TL
Akşeker Dana İnegöl Köfte 320 gr: 169 TL
Akşeker Dana Döner 250 gr: 119 TL
Aspiliç Piliç Schnitzel 1000 gr: 95 TL
Feast Kriket Patates 1000 gr: 95 TL
Porsi10 Gurme İçli Köfte 320 gr: 82,50 TL

Efsane Osmancık Pirinç 5 kg: 285 TL
Safya Mısır Yağı 5 L 359 TL
Burcu Domates Suyu 700 gr: 29,50 TL
Burcu Domates Salçası 1500 gr: 125 TL
Gesaş Üzüm Pekmezi 770 gr: 119 TL
Gesaş Tahin 600 gr: 99,50 TL

5 KASIM BİM AKTÜEL KATALOG

Insta360 X3 Aksiyon Kamerası: 14.990 TL
Insta360 GO 3S Aksiyon Kamerası: 16.990 TL
Homendra 3 Kapaklı Çekmeceli Gardırop: 4.390 TL
Kitaplıklı Çalışma Masası: 1.240 TL

