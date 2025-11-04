4-5-7 Kasım Bim Aktüel Katalog: BİM’de kasım fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası

BİM, 4-5-7 Kasım 2025 tarihleri itibarıyla geçerli olacak aktüel ürün kataloğunu yayımladı. Kasım ayının ilk haftasında geçerli olan aktüel kataloglarında alışveriş tutkunlarını sevindirecek indirimler yer alıyor. Kampanya kapsamında saç düzleştirici, buharlı ütü, davlumbaz, düdüklü tencere, şarjlı mop, mutfak tartısı, cep telefonu, su ısıtıcı, battaniye ve lastikli çarşaf gibi ürünler avantajlı fiyatlarla satışta olacak.