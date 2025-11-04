4-5-7 Kasım Bim Aktüel Katalog: BİM’de kasım fırsatlarında neler var? TV, telefon, kulaklık, süpürge, aksiyon kamerası
Bim'de kasım ayının ilk indirimleri başladı. Elektronikten mutfak eşyalarına, gıdadan ev tekstiline kadar yüzlerce ürün raflarda yerini aldı. Haftanın aktüel kataloğunda aksiyon kamerası çeşitleri öne çıkıyor. Peki bu hafta BİM kataloğunda hangi fırsatlar bulunuyor? İşte 4-5-7 Kasım BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 04.11.2025 11:14