Viral Galeri Viral Liste 30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı'na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı'na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye imza atıyor. 26-27 Ağustos'ta Afyonkarahisar ve Manisa semalarında selamlama uçuşu gerçekleştiren SoloTürk, büyük gün olan 30 Ağustos'ta ise Anıtkabir üzerinde özel bir selamlama uçuşu yapacak. Zafer Bayramı coşkusunu taçlandıracak gösteri uçuşunun saati de açıklandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:06
30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı’na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Türk Hava Kuvvetleri'nin gözbebeği akrobasi timi SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümünde Anıtkabir semalarında tarihi bir uçuş gerçekleştirecek. F-16 savaş uçağıyla gökyüzünde sergilediği nefes kesen manevralarıyla tanınan ekip, bu yıl da büyük zaferin ruhunu gökyüzünde yaşatacak.

30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı’na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Anıtkabir Üzerinde Saygı Uçuşu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak amacıyla planlanan özel gösteride SoloTürk, 30 Ağustos Cumartesi günü Anıtkabir üzerinde selamlama uçuşu yapacak.

30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı’na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Öncesinde 26-27 Ağustos'ta Afyonkarahisar ve Manisa'da düzenlenen selamlama uçuşlarıyla coşkuya start veren ekip, 30 Ağustos'ta Ankara semalarında olacak.

30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı’na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Gösteri Öncesi Hazırlık Takvimi

SoloTürk, büyük gün öncesinde Anıtkabir'de prova ve çevre tanıma uçuşları da gerçekleştirecek. Program şu şekilde duyuruldu:

Çevre tanıma uçuşu: 28 Ağustos Perşembe, saat 14.00 – Anıtkabir

Prova uçuşu: 28 Ağustos Perşembe, saat 18.45 – Anıtkabir

Gösteri uçuşu: 30 Ağustos Cumartesi, saat 18.45 – Anıtkabir

30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı’na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?

Türk Yıldızları da Gökyüzünde

SoloTürk'ün yanı sıra Türk Hava Kuvvetleri'nin diğer gururu Türk Yıldızları da Zafer Bayramı programında yerini alacak. Akrobasi ekibi, 30 Ağustos Cumartesi günü Kütahya Zafertepe Tören Alanı'nda saat 17.00'de selamlama uçuşu yapacak.

SON DAKİKA