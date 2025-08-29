30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı'na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?
SoloTürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü kapsamında gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye imza atıyor. 26-27 Ağustos'ta Afyonkarahisar ve Manisa semalarında selamlama uçuşu gerçekleştiren SoloTürk, büyük gün olan 30 Ağustos'ta ise Anıtkabir üzerinde özel bir selamlama uçuşu yapacak. Zafer Bayramı coşkusunu taçlandıracak gösteri uçuşunun saati de açıklandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 12:06
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 12:06