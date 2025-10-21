Viral Galeri Viral Liste 21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerin ilgisini çekecek indirimli ürünlerle dolu yeni aktüel kataloğunu yayımladı. 21-24 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak kampanyada, kış hazırlığına yönelik ısıtıcılar, ev tekstili ürünleri, mutfak gereçleri ve elektronik cihazlar uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki BİM kataloğunda hangi indirimler bulunuyor? İşte 21-24 Ekim BİM aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

BİM, 21 Ekim aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı, satışa çıktı. 24 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak Cuma fırsatları ise belli oldu. Soğuk havalara hazırlık yapmak isteyenler için çift yönlü şömine ısıtıcı, fanlı ısıtıcı ve yağlı radyatör modelleri bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Mutfak tutkunları için tencere setlerinden saklama kaplarına, ev konforuna önem verenler içinse yumuşak ev terliklerinden peluş battaniyelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.

21 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG

Efsane Yerli Pilavlık Pirinç 5 kg: 270 TL
Dardanel Ton Balığı 2x200 g: 179 TL
Tukaş Makarna Sosu Çeşitleri 260 g: 34,50 TL
Mutlu Makarna Çeşitleri 500 g: 19 TL
Cem Siyah Zeytin 2 kg: 199 TL

Perfect Delight Kuru Meyve Çeşitleri: 62 TL
Lipton Demlik Süzen Poşet Siyah Çay 100'lü: 119 TL
Nescafe Blend 37 Çözünebilir Kahve 80 g: 99 TL
Emsal Kova Yer Fıstığı Ezmesi Parçacıklı/Şekersiz 1000 g: 149 TL

Art Sıvı Çamaşır Deterjanı Tüm Renkler 3 L: 129 TL
Fairy Platinum Plus Bulaşık Makinesi Kapsül 40'lı: 249 TL
Bingo Soft Klasik Çamaşır Yumuşatıcısı 5 L: 149 TL
Mr.Oxy Konsantre Toz Deterjan 1,5 kg: 129 TL
Asperox Yüzey Temizleyici 2,5 L: 89 TL
ABC Klasik Çamaşır Suyu 4 L: 89 TL

24 EKİM BİM AKTÜEL KATALOG

Senna 55" Frameless Ultra HD QLED Google TV: 16.900 TL
Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set: 8.990 TL
Altus Mini Ütü: 790 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 699 TL
Keysmart Dikey Süpürge: 1.299 TL
Tüy Toplayıcı: 175 TL

