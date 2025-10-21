21-24 Ekim BİM aktüel katalog: BİM’de kış hazırlığı başladı! Çift yönlü ısıtıcı 1.190 TL, terlik çeşitleri 65 TL

BİM, 21 Ekim aktüel ürünler kataloğu raflarda yerini aldı, satışa çıktı. 24 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacak Cuma fırsatları ise belli oldu. Soğuk havalara hazırlık yapmak isteyenler için çift yönlü şömine ısıtıcı, fanlı ısıtıcı ve yağlı radyatör modelleri bu haftanın öne çıkan ürünleri arasında yer alıyor. Mutfak tutkunları için tencere setlerinden saklama kaplarına, ev konforuna önem verenler içinse yumuşak ev terliklerinden peluş battaniyelere kadar birçok ürün indirimli fiyatlarıyla satışa sunulacak.