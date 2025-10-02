Viral Galeri Viral Liste 2 Ekim’in tarihi yankısı! 1187’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

2 Ekim’in tarihi yankısı! 1187’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

2 Ekim 1887'de Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'nin adalet ve direniş sembolü olan tarihi zaferi, bugün 2 Ekim 2025'te Sumud Filosu'yla yeniden can buldu. Ancak İsrail'in korsan donanması filo gemilerini taciz ederek aktivistleri alıkoydu. Ablukayı kırmak üzere yola çıkan küresel filo, Gazze'de insanlığın cesaret, birlik ve özgürlük vurgusunu dünyaya haykırdı. Hatırlanacağı üzere Kudüs işgal altındayken Eyyubi, 'ben nasıl gülebilirim ki' sözünü söylemiş kutsal şehirdeki işgale son vermişti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Sevgi Canpolat Sevgi Canpolat
Giriş Tarihi: 02.10.2025 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 14:11
2 Ekim’in tarihi yankısı! 1887’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

Takvim yaprakları 2 Ekim 1187'yi gösterdiğinde Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü fethederek adaletin ve direnişin sembolü oldu. Aradan tam 838 yıl geçti ve aynı gün, bu kez denizlerde insanlığın vicdanı yankılandı.

2 Ekim’in tarihi yankısı! 1887’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

İsrail'in ablukasını kırmak için 31 Ağustos'ta İspanya'dan rotasını Gazze'ye çeviren "Sumud Filosu", Filistin'in nefessiz bırakıldığı ablukayı kırmak için yola çıktı.

2 Ekim’in tarihi yankısı! 1887’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

Dünyanın dört bir yanından cesur yüreklilerin katıldığı sefer, tam Gazze kıyılarına yaklaşmışken İsrail donanması tarafından alıkondu.

2 Ekim’in tarihi yankısı! 1887’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

Korsan İsrail tarafından gemilere el konuldu, aktivistler gözaltına alınırken bu da tarihe düşülmüş bir direniş notu oldu.

2 Ekim’in tarihi yankısı! 1887’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu

Tıpkı 1887'de Kudüs'ün özgürlüğe kavuştuğu gibi, 2025'te Sumud Filosu'nun cesareti de adalet arayışının sembolü olarak tarihe geçti.

SON DAKİKA