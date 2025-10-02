2 Ekim’in tarihi yankısı! 1187’de Kudüs 2025’te Gazze | Umut ve kararlılığın simgesi Sumud Filosu
2 Ekim 1887'de Kudüs'te Selahaddin Eyyubi'nin adalet ve direniş sembolü olan tarihi zaferi, bugün 2 Ekim 2025'te Sumud Filosu'yla yeniden can buldu. Ancak İsrail'in korsan donanması filo gemilerini taciz ederek aktivistleri alıkoydu. Ablukayı kırmak üzere yola çıkan küresel filo, Gazze'de insanlığın cesaret, birlik ve özgürlük vurgusunu dünyaya haykırdı. Hatırlanacağı üzere Kudüs işgal altındayken Eyyubi, 'ben nasıl gülebilirim ki' sözünü söylemiş kutsal şehirdeki işgale son vermişti.
Giriş Tarihi: 02.10.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 14:11