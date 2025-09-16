18 Eylül A101 kataloğu yayımlandı! Bu Perşembe A101 rafları dolup taşıyor! TV, bisiklet, yağ, tavuk, pirinç

A101'in 18 Eylül Perşembe günü geçerli olacak yeni aktüel kataloğu yayımlandı. Gıdadan elektronik ürünlere, küçük ev aletlerinden mobilya ve tekstile kadar yüzlerce ürün indirimlerle satışa çıkıyor. Overlok makinesi, TV modelleri, bisiklet gibi ürünler indirimli fiyatlarıyla öne çıkıyor. Gıda ürünlerinde en çok tüketilen yağ, tavuk, pirinç, salça gibi mutfak malzemeleri dikkat çekiyor. Peki bu hafta A101 aktüel ürün listesinde hangi fırsatlar yer alıyor? İşte detaylı aktüel ürün listesi…