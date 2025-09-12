Viral Galeri Viral Liste 13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

KPSS heyecanı yaklaşırken adayların en çok merak ettiği konulardan biri toplu taşıma oldu. Milyonlarca adayın ter dökeceği KPSS A Grubu Alan Bilgisi oturumları öncesi otobüs, metro, metrobüs, Marmaray gibi ulaşımların bedava olup olmadığı araştırılıyor. Peki KPSS günü otobüsler ve raylı sistemler ücretsiz mi? 13-14 Eylül toplu taşıma bedava mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.09.2025 17:28
13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

13-14 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek KPSS Alan Bilgisi oturumları için geri sayım devam ediyor. On binlerce aday sınav salonlarına ulaşmak için toplu taşımayı tercih ederken, gözler "KPSS günü toplu taşıma ücretsiz olacak mı?" sorusuna çevrildi. Peki otobüs, metro, metrobüs, tramvay ve Marmaray sınav günlerinde bedava mı? İşte merak edilen detaylar…

13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

KPSS Günü Toplu Taşıma Ücretsiz mi?

2025 KPSS Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül'de gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarında adaylar ve sınav görevlileri, sınav belgelerini ibraz ederek İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanmıştı.

13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Bu hafta sonu uygulanacak olan KPSS Alan Bilgisi oturumları için de aynı uygulama devam edecek. İBB'nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

"13-14 Eylül Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak olan "Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)" girecek öğrenciler ve öğretim görevlileri, sınav belgelerini göstererek entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanacaktır."

13-14 Eylül toplu taşıma ücretsiz mi? KPSS gününde otobüs, metro, metrobüs, Marmaray bedava mı?

Marmaray Bedava mı?

Geçmiş uygulamalara bakıldığında Marmaray'da ücretsiz ulaşım uygulaması bulunmuyor. İETT otobüsleri, metro, metrobüs, tramvay ve vapur gibi toplu taşıma araçlarında sınav günü ücretsiz geçiş imkanı bulunuyor.

SON DAKİKA