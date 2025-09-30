Viral Galeri Viral Liste 1 Ekim Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var? Hangi takım saat kaçta oynayacak?

1 Ekim Maç Programı: Bu akşam kimin maçı var? Hangi takım saat kaçta oynayacak?

Futbol tutkunları 1 Ekim 2025 maç programını öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. Bugün oynanacak karşılaşmalar futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Peki bu akşam hangi takım sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak ve canlı yayın hangi kanallarda izlenebilecek? İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün güncel maç takvimi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.09.2025 14:41 Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:39
Futbolseverler 1 Ekim 2025 tarihli maç programını merakla takip ediyor. Ekim ayının ilk gününde oynanacak karşılaşmalar belli oldu. Peki bu akşam hangi takımlar sahaya çıkacak, maçlar saat kaçta başlayacak? İşte 1 Ekim 2025 gününe ait güncel maç takvimi ve detaylı fikstür...

1 EKİM MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 | Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)

19:45 | Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

22:00 | Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)

22:00 | Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)

22:00 | Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

22:00 | Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

22:00 | Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)

22:00 | Villarreal - Juventus (TRT 1)

22:00 | Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)

