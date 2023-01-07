Zülfiye nine, dualar eşliğinde hazırladığı yaprak sarmalarını ikram etmek için Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Geçtiğimiz yılın Aralık ayında Kumluca’da yaşanan sel felaketi sonrası yarın bölgeyi ziyarete gelecek olan Başkan Erdoğan’ı evinde ağırlamak isteyen 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan, Erdoğan’a ikram etmek için dualar eşliğinde yaprak sarması hazırladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kumluca ziyareti sırasında bir araya gelerek telefonda konuşan Ceylan, Başkan Erdoğan’ın, "Bakan arkadaşlarım orada, hep beraber ne gerekiyorsa hepsini yapacağız. Türkmenistan'dan dönünce gelip oraları gezerim" sözlerine, “Allah razı olsun. Başkanım siz dünya durdukça durun. Sizin gibi lider görmedik. Benim ömrümde senin olsun oğlum" şeklinde karşılık vererek “O sözünün eridir” şeklinde konuşmuştu. Pide restoranı işletmecisi olan 75 yaşındaki Zülfiye Ceylan bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı evinde ağırlamayı heyecanla beklediğini dile getirerek, elleriyle sardığı sarmaların yanında pide ve bazlama yaparak kahve ikram etmek istediğini aktardı.