Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Ne kadar sürecek?

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılması zorunluluğu başladı. Uygulama ne kadar sürecek? Uymayanları hangi yaptırımlar bekliyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.

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