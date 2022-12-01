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Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Ne kadar sürecek?

A Haber
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Giriş: 01.12.2022 08:24
Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılması zorunluluğu başladı. Uygulama ne kadar sürecek? Uymayanları hangi yaptırımlar bekliyor? A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek detayları aktardı.
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