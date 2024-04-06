Zorluklara göğüs geren hayatlar! Takvim yaprakları yeniden canlanıyor

Yaşam öyküleriyle tecrübe abidesi olan 'başımızın tacı' yaşlılarımızın hikayelerini ekrana taşıyoruz. Yılarca koparıp attıkları takvim yaprakları yeniden canlanıyor. Yayınımıza o yorgun yüzlerin yıllarca yaşadıkları hüzün ve mutlulukların yer aldığı Hatıralar programıyla devam ediyoruz.

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